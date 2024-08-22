Як це буде

Хоча про майбутню гру ми чуємо далеко не вперше (тизер вийшов ще 8 місяців тому), зараз з'являються відгуки від щасливчиків, яким випала нагода випробувати Bloom & Rage на практиці. Журналіст Кеннет Шепард пограв у Lost Records "близько двох годин".

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Хоча збірка, з якою мені довелося повозитися, була трохи кострубатою, особливо через те, що вона коливається між флешбеками епохи 90-х і сучасним пристроєм кадрування, я вже навіть більше заінтригований, ніж був, коли розмовляв з розробниками з Don't Nod про проєкт на початку цього року,

– каже Шепард.

Lost Records зосереджується на групі з чотирьох підлітків, які знайомляться в 90-х роках і об'єднуються через любов до рок-музики та відеозйомки. Однак коли через багато років вони знову зустрічаються, тепер уже колишні друзі розуміють, що з ними щось сталося під час зйомок музичних кліпів у рідному містечку.

"Втрачені записи" переміщуються між минулим і теперішнім, граючи з подіями, які сталися в цьому десятилітньому проміжку, поки дівчата не спілкувалися одна з одною, і нагромаджуючи тривогу перед тим, що чекає попереду, й тим, що сталось у минулому. Кеннет Шепард каже, що розмови, які персонажі ведуть у теперішньому часі, вдало створюють атмосферу напруги, навіть якщо вони говорять про чудові дитячі часи.



Lost Records: Bloom & Rage / Фото Don’t Nod Entertainment

У демонстраційній версії були навмисно вирізані деякі частини оповіді. Однак журналіст підтверджує, що на нас чекає знайома логіка ґеймплею, де вам потрібно буде вивчати ваше оточення, дізнаватися про історію цього світу через різноманітні предмети, фотознімки та інше наповнення локацій.

Демонстрація починається з того, як одна з героїнь, на прізвище Свонн, оглядає кімнату свого дитинства, намагаючись знайти фільм, який вона взяла напрокат у місцевому кінопрокаті, але загубила десь в іншій валізі. Розглядаючи всі ці дрібнички, розкидані по її кімнаті в стилі американських 90-х, прикрашеній відповідними до того часу реквізитами на кшталт "Тролів" і романів Стівена Кінга, гравці, за задумом розробників, відчують себе буквально там, у тих часах. Зрозуміло, що для нас, українців, це скоріше нагадуватиме американські підліткові телесеріали дев'яностих, ніж наше власне реальне життя, але гра в першу чергу цілиться на західну аудиторію.



Lost Records: Bloom & Rage / Фото Don’t Nod Entertainment

Варто зазначити, що Шепард присвячує велику частину свого відгуку саме опису того, наскільки вдало Lost Records звертається до цієї ностальгії за дев'яностими і як добре їй вдається відтворювати атмосферу далеких безтурботних підліткових днів.

"Lost Records – це фіксація цих моментів за допомогою технологій, про які Свонн і подумати не могла, що вони будуть застарілими і, ймовірно, забутими через роки. Окрім прогулянок, розмов і вивчення предметів, я провів більшу частину часу в личині Свонн, знімаючи на її відеокамеру кадри з кімнати та репетиції гурту її подруги. Її найцінніші підліткові спогади пов'язані з тим, як вона використовувала портативну камеру для зйомки музичних відео у форматі 4:3 для друзів, на яких вона дуже хотіла справити враження. Діалог у "Втрачених записах" чудово передає намагання незграбного підлітка пристосуватися до оточення, аж до того, що я не міг не співпереживати їй, здригаючись від безсоромної, неіронічної щирості, з якою вона розмовляє зі своїми майбутніми друзями", – пише Кеннет Шепард.

Судячи зі сказаного, вам доведеться багато знімати на камеру. Не зрозуміло, чи це можна робити будь-коли за бажанням, чи того вимагатиме сюжет і завдання. Також із цієї демоверсії не було ясно, чи зіграють ці власні зйомки якусь роль потім, чи зможе гравець якось використати всі ці відеозаписи у сюжеті, який протікатиме у сучасності, в дорослому житті персонажів.



Lost Records: Bloom & Rage / Фото Don’t Nod Entertainment



Lost Records: Bloom & Rage / Фото Don’t Nod Entertainment

Деталі сюжету поки невідомі.

Lost Records: Bloom & Rage вийде на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S у 2025 році.

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