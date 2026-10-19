Повна свобода від EA та нові експерименти: Lucasfilm готує гучні сюрпризи для фанатів Star Wars

Ігрова індустрія спостерігає за масштабною трансформацією франшизи Star Wars, і вона не припиниться, адже Lucasfilm спирається на нову дієву стратегію.

Lucasfilm Games вирішила відмовитися від суворих обмежень та ексклюзивних угод і готує цілу серію нових проєктів від найрізноманітніших студій, повідомляє The Game Business Show.

Більше не означає краще

Компанія Lucasfilm Games суттєво послабила вимоги до партнерів і відкрила двері для співпраці з незалежними розробниками.

Останній успіх тактичної стратегії Star Wars: Zero Company від Bit Reactor та аркадних перегонів Star Wars: Galactic Racer від Fuse Games довів, що для створення хітів не обов'язково мати гігантські бюджети та тисячі працівників. Обидва проєкти отримали найвищі оцінки від критиків за останні 20 років існування франшизи, а були створені відносно невеликими командами.

Ви не маєте бути видавцем із топ-5, щоб створити чудову гру у всесвіті Star Wars,

– говорить віцепрезидент Lucasfilm Games Дуглас Райлі.

Причиною таких змін стало закінчення 10-річної ексклюзивної угоди з видавцем Electronic Arts, яку Disney підписала у 2013 році.

Після завершення цієї домовленості 2013 – 2023 років Lucasfilm Games отримала можливість гнучкіше розглядати ідеї від різних команд. Керівництво компанії зауважило, що ключовим критерієм тепер є досвід розробників та унікальне бачення геймплею, а не масштаби корпорації.

Розмова з представниками компанії: дивіться відео

Зараз Lucasfilm готує кілька нових анонсів у співпраці з новими партнерами.

Ми досліджуємо найрізноманітніші напрями з великими та малими партнерами, які продовжуватимуть дивувати людей,

– додав Райлі.

Паралельно триває розробка вже анонсованих великих ігор. Зокрема студія Respawn працює над третьою частиною популярної серії Star Wars Jedi, а Quantic Dream продовжує створення амбітної Star Wars Eclipse.