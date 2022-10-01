Здавалося б, що трійка подібних людей може говорити один з одним лише із ввічливості, адже з першого погляду їхні інтереси здаються ледь не полярними, проте це зовсім не так. Про хобі, яке з легкістю стало б предметом для розмови на червоній доріжці, розповість 24 канал.

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Як ви вже здогадалися мова йде про відеогру, а саме культове MMO на якому виросло вже не одне покоління геймерів – World of Warcraft.

Він Дізель

Він Дізель, як подейкують, узагалі є одним із найбільших "ботанів" серед усіх знаменитостей Голлівуду. Коли дивишся на кремезного актора на екрані кінострічок, то важко уявити його за геймпадом та іграми, проте це саме те чим полюбляє займатися виконавець ролі Домініка Торетто у вільний час.

Окрім досить відповідної до його амплуа серії шутерів Call of Duty, актора захоплюють найрізноманітніші жанри від RTS до RPG – він навіть іноді грає з друзями у Dungeons & Dragons. Проте особливе місце серед цих вподобань посіло MMO від Blizzard.

Він Дізель в культовому образі / зображення pinkvilla.com

У інтерв'ю для Men's Health, актор розповів, що обожнював грати у World of Warcraft разом зі своїм другом та колегою по франшизі Форсаж Полом Уокером. За словами Дізеля, це була їхня традиція – декілька годин після знімального дня відпочити у грі. До речі, улюблений клас актора – друїд.

Ронда Роузі

Однак після загибелі товариша (Уокера) Дізель знайшов собі нового компаньйона для гри в WoW, точніше навіть сказати компаньйонку. Нею стала багаторазова чемпіонка з MMA, а нині акторка та реслерка – Ронда Роузі.

Роузі в часи спортивної кар'єри / зображення wired.com

За словами дівчини, любов до гри прищепив їй саме старший товариш, а сталося це на фільмуванні 7 частини Форсажу.

Кожного вечора після знімання ми приходили до нього, встановлювали комп'ютери на протилежних сторонах кімнати, і він казав: "Добре, ми підемо в це підземелля і зробимо це і це", – розповідала Роузі про спільну гру з Дізелем.

Спортсменка зізналася, що їй подобається грати в такі ігри, як World of Warcraft, тому що вона може спілкуватися з людьми в Інтернеті й при цьому вони навіть не знатимуть, хто вона така, а це велика насолода для знаменитості. Улюблений клас дівчини – кривавий ельф-розбійник.

NPC Rhonda / зображення sbnation.com

До речі, на честь Ронди Роузі у WoW навіть є персонаж-пасхальне яйце на ім’я "Ронда", який копіює зовнішність зірки.

Міла Куніс

Шкода, що Міла Куніс не знімалася у Форсажі 7, адже вона могла б з радістю приєднатися до колег у їх рейдах підземеллями.

Стильна Міла Куніс / зображення popsugar.co.uk

Річ у тому, що Куніс – затята геймерка. Як жартувала акторка, вона кілька років була просто таки "залежна" від World of Warcraft. Проте у серпні 2021 Міла розповіла, що їй довелося закинути улюблену забавку, оскільки вона почала займати вже аж надто багато часу.

Проте, відеоігри в цілому нікуди не зникли з життя акторки, адже вона просто перейшла до менш часовитратних проєктів, на кшталт тієї ж Call of Duty. Цікаво, чи збираються вони з Віном Дізелем, щоб зіграти кілька матчів.

NPC Mila Kunis / зображення з YouTube

Зауважте, улюбленим класом Куніс у WoW був монах і на честь неї розробники також створили спеціального NPC.