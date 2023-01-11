Попри проблемний старт, гра від EA все ж увійшла в колію та здобула собі місце в ігрових бібліотеках шанувальників американського футболу.
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Madden NFL 23 – найновіша частина довжелезної франшизи ігор Madden NFL від EA, яка бере старт у далекому 1988 році.
Як і в попередніх частинах, геймери можуть брати під контроль свої улюблені команди у різних ігрових режимах: від швидкого матчу до керування нею впродовж усього сезону, в надії виграти Суперкубок.
Окрім безпосередньо американського футболу у грі також є чимало інших атрибутів цього виду спорту.
Трейлер Madden NFL 23: відео
Вистачає в проєкті й різноманітних емоцій глузувань та святкувань, будь то танці, стрибки в обійми фанатів чи інші чудернацькі вибрики.
Однак відтепер у грі буде на одне святкування менше, адже нещодавно розробників неабияк зачепив епізод із реального американського футболу, який відбувся з Дамаром Хемліном під час гри Баффало Біллс проти Цинциннаті Бенгалс.
24-річний захисник команди з Баффало втратив свідомість після, здавалося б, цілком рутинного епізоду боротьби з суперником.
Момент зіткнення: відео
Футболісту знадобилася серйозна допомога лікарів, а коли його стабілізували то виявилося, що він пережив зупинку серця.
Ще тиждень потому спортсмен перебував у медикаментозній комі, перш ніж прийти до тями.
Святкування, яке приберуть із Madden 23: відео
Подібна ситуація неабияк нажахала усю спільноту шанувальників NFL, тож цілком логічним стало рішення розробників з EA Tiburon, які оголосили що приберуть зі своєї найновішої гри анімацію святкування тачдауну, яка пародіює процедуру серцево-легеневої реанімації.