Творці ARC Raiders запозичили мапу гри з реального світу
- Мапа гри ARC Raiders була змодельована на основі реальної місцевості іспанського острова Тенерифе, частини Канарських островів.
- Хоча основна карта базується на Тенерифе, певні елементи гри, такі як підземне місто Сперанца, натхненні італійським регіоном Кампанія.
Шанувальникам ARC Raiders вдалося з'ясувати який саме регіон реального світу став натхненням для карти популярної багатокористувацької гри.
ARC Raiders пропонує геймерам зануритися у масштабний світ, поділений на кілька великих локацій. Виявилося, що вся місцевість була скопійована з реального іспанського острова, інформує 24 Канал з посиланням на @RealLifeRaiders у X.
Мапа ARC Raiders – це реальне місце на Землі?
У хабі гри в користувачів є можливість обрати локацію для наступної своєї "вилазки" серед 5 великих регіонів, розташованих в спільній рельєфній місцевості.
Саме обриси ландшафту виявилися знайомими для шанувальників, яким вдалося ідентифікувати з якої реальної місцини Embark запозичили мапу для проєкту.
Виявилося, що це ніщо інше як іспанський курорт Тенерифе, що є найбільшою частиною Канарських островів.
Мапи острова та гри практично ідентичні, тож помилки бути не може – Embark використали околиці вулкана Тейде для свого вигаданого світу.
У коментарях до знахідки почали з'являтися вражені геймери, яким пощастило побувати в цих мальовничих краях.
Інші ж одразу почали розпитувати тих, чи не бачили вони часом "арків" – небезпечних роботів, яким протистоять у грі.
Чи справді Сперанца в Іспанії?
Щоправда, знайшлися ті, хто засумнівався у знахідці та переконані, що насправді світ гри базується на Неаполі та італійському регіоні Кампанія.
Сама ж схованка рейдерів, підземне місто Сперанца, нібито натхненна Галереєю Умберто I в Неаполі, як стверджує користувач X @_effe_di_ci.
Одначе, на противагу цим припущенням знайшлося відео від Embark у якому розробники вирушили якраз на Тенерифе аби провести фільмування місцевості.
Відео розробників: перегляньте ролик
Отож, судячи з усього мапа світу – натхненна іспанським островом, а ось самі локації – італійськими пейзажами та визначними місцями регіону Кампанія.
Можливо, саме такий сплав культур й забезпечив грі неймовірний успіх.