Творці ARC Raiders запозичили мапу гри з реального світу

Шанувальникам ARC Raiders вдалося з'ясувати який саме регіон реального світу став натхненням для карти популярної багатокористувацької гри.

ARC Raiders пропонує геймерам зануритися у масштабний світ, поділений на кілька великих локацій. Виявилося, що вся місцевість була скопійована з реального іспанського острова, інформує 24 Канал з посиланням на @RealLifeRaiders у X.

Мапа ARC Raiders – це реальне місце на Землі?

У хабі гри в користувачів є можливість обрати локацію для наступної своєї "вилазки" серед 5 великих регіонів, розташованих в спільній рельєфній місцевості.

Саме обриси ландшафту виявилися знайомими для шанувальників, яким вдалося ідентифікувати з якої реальної місцини Embark запозичили мапу для проєкту.

Виявилося, що це ніщо інше як іспанський курорт Тенерифе, що є найбільшою частиною Канарських островів.

Мапи острова та гри практично ідентичні, тож помилки бути не може – Embark використали околиці вулкана Тейде для свого вигаданого світу.

У коментарях до знахідки почали з'являтися вражені геймери, яким пощастило побувати в цих мальовничих краях.

Інші ж одразу почали розпитувати тих, чи не бачили вони часом "арків" – небезпечних роботів, яким протистоять у грі.

Чи справді Сперанца в Іспанії?

Щоправда, знайшлися ті, хто засумнівався у знахідці та переконані, що насправді світ гри базується на Неаполі та італійському регіоні Кампанія.

Сама ж схованка рейдерів, підземне місто Сперанца, нібито натхненна Галереєю Умберто I в Неаполі, як стверджує користувач X @_effe_di_ci.

Одначе, на противагу цим припущенням знайшлося відео від Embark у якому розробники вирушили якраз на Тенерифе аби провести фільмування місцевості.

Відео розробників: перегляньте ролик

Отож, судячи з усього мапа світу – натхненна іспанським островом, а ось самі локації – італійськими пейзажами та визначними місцями регіону Кампанія.

Можливо, саме такий сплав культур й забезпечив грі неймовірний успіх.