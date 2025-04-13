Шанувальники багатокористувацьких шутерів скоро отримають нову відеогру від корифеїв жанру, адже легендарні розробники з Bungie назвали дату релізу свого наступного проєкту, інформує 24 Канал.

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Мікс жанрів від майстрів шутерів

Хоча студія фактично відроджує свою давно забуту франшизу, новий Marathon буде зовсім не схожий на оригінал. На геймерів чекатиме командний "екстракційний" шутер, де колективи з 3 гравців змагатимуться на мапах, що вміщають до 18 "ранерів".

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Ідея гри проста – зайти з командою на мапу, накопичити якомога більше "луту" та вийти з локації живими. Помрете – втратите все: і свою здобич і спорядження з яким починали.

Щодо героїв гри, то ними будуть вже згадані "ранери" кожен з яких має унікальні здібності та спеціалізації. Наразі Bungie показали чотирьох персонажів, а на релізі їх буде 6.

Трейлер гри – дивіться відео

Щодо виходу шутера, то він планується 23 вересня 2025 року для PS5, Xbox Series X|S та ПК.

Слід зауважити, що Marathon не буде безплатною. За попередніми даними ціна на гру буде в межах 40 доларів.