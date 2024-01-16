Провальна гра Ubisoft несподівано почала нарощувати продажі

В однієї з нещодавніх ігор студії Ubisoft раптово почала зростати кількість продажів. При цьому сама студія після релізу гри визнала його невдалим.

Мова про гру Mario + Rabbids Sparks of Hope, реліз якої відбувся в жовтні 2022 року. Згідно з даними джерел видання, за весь цей час гра майже досягла 3 мільйонів продажів.

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Реінкарнація гри Ubisoft

Такий поворот подій свідчить про те, що продажі ексклюзиву Nintendo Switch значно пожвавилися після того, як сама Ubisoft визнала, що реліз Mario + Rabbids Sparks of Hope розчарував.

Оригінальна гра Mario + Rabbids Kingdom Battle вийшов під широке визнання критиків і прихильність шанувальників. Її досі широко рекламують як один із найкращих ексклюзивів Switch майже через сім років після релізу.

Хоча в жовтні 2022 року Mario + Rabbids Sparks of Hope дебютувала зі схвальними рецензіями, вона не змогла відтворити імпульс продажів своєї попередниці.

Трейлер гри Mario + Rabbids Sparks of Hope: дивіться відео

Станом на зараз Sparks of Hope вдалося зібрати майже 3 мільйони продажів. Цей показник практично відповідає кількості продажів Mario + Rabbids Kingdom Battle у перший рік після релізу. Загалом за увесь час вона має вже понад 10 мільйонів продажів за шість з половиною років. Серед причин зростання продажів Mario + Rabbids Sparks of Hope – часті знижки на гру.