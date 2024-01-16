Речь об игре Mario + Rabbids Sparks of Hope, релиз которой состоялся в октябре 2022 года. Согласно данным источников издания, за все это время игра почти достигла 3 миллионов продаж.

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Реинкарнация игры Ubisoft

Такой поворот событий свидетельствует о том, что продажи эксклюзива Nintendo Switch значительно оживились после того, как сама Ubisoft признала, что релиз Mario + Rabbids Sparks of Hope разочаровал.

Оригинальная игра Mario + Rabbids Kingdom Battle вышла под широкое признание критиков и привязанность поклонников. Ее до сих пор широко рекламируют как один из лучших эксклюзивов Switch спустя почти семь лет после релиза.

Хотя в октябре 2022 года Mario + Rabbids Sparks of Hope дебютировала с одобрительными рецензиями, она не смогла воспроизвести импульс продаж своей предшественницы.

Трейлер игры Mario + Rabbids Sparks of Hope: смотрите видео

На сегодняшний день Sparks of Hope удалось собрать почти 3 миллиона продаж. Этот показатель практически соответствует количеству продаж Mario + Rabbids Kingdom Battle в первый год после релиза. Всего за все время она уже более 10 миллионов продаж за шесть с половиной лет. Среди причин роста продаж Mario + Rabbids Sparks of Hope – частые скидки на игру.