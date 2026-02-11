NAVI отримали статус партнерів на Marvel Rivals Ignite 2026: що це означає та які переваги дає

NetEase Games оприлюднила перелік організацій, які стали партнерами Marvel Rivals Ignite у сезоні 2026 року. До списку увійшли як титуловані колективи, так і нові гравці сцени. Водночас кілька відомих команд цього разу залишилися поза програмою

Хто формуватиме сцену Marvel Rivals у 2026 році?

Компанія NetEase Games представила офіційний склад партнерських команд для сезону Marvel Rivals Ignite 2026. Загалом до програми долучилися 12 організацій – саме вони отримають розширені можливості в оновленій екосистемі турніру, пише Esports.net.

Серед них – чинні чемпіони гранд-фіналу 2025 року, Virtus.pro, які спробують захистити свій титул у новому сезоні. Також до переліку потрапив переможець Marvel Rivals Invitational North America 2025 – 100 Thieves, зазначили на сторінці Marvel Rivals Esports.

Повертаються і добре знайомі бренди північноамериканської та європейської сцени – FlyQuest, Sentinels та Natus Vincere. З азійського регіону статус партнерів зберегли Gen.G Esports та REJECT.

Сезон 2026 року також відкриває двері новим учасникам. До програми приєдналися іспанська організація Team Heretics, північноамериканський колектив Spacestation Gaming та бренд TSM.

Окремо варто відзначити партнерські альянси. Європейська команда Citadel Gaming об’єднала свій склад із Team Liquid, утворивши Liquid Citadel. Водночас San Francisco Shock разом із NRG створили новий проєкт під назвою NRG Shock.

Хто лишився поза списком?

Водночас у переліку не виявилося кількох гучних назв. Зокрема, ENVY – фіналіст Ignite 2025 Mid Season Finals – не отримала статус партнера. Організація ще у листопаді призупинила активність у дисципліні та досі не повідомила про подальші плани. Варто зазначити, що Sentinels теж збиралась іти з кіберспорту Marvel Rivals, але наразі все ще присутня.

Не потрапила до програми й китайська OUG, яка виграла Ignite Stage 1 та Stage 2 у своєму регіоні й виступала на обох LAN-турнірах минулого сезону. Також відсутні DarkZero, Rad Esports та Crazy Raccoon.

Що змінює партнерський статус?

Marvel Rivals Ignite 2026 переходить на оновлений формат із системою підвищення та пониження. Усі команди, незалежно від статусу, можуть здобувати Championship Points через відкриті сезонні турніри Marvel Rivals Championships. Найуспішніші колективи матимуть шанс поборотися за місця у професійній лізі та на майбутніх LAN-івентах.

Втім, партнерські організації отримують обмежений захист від вильоту. Це підвищує їхні шанси на участь у ключових подіях сезону – зокрема Ignite Mid Season Finals та Grand Finals.

Додатковим бонусом стає розподіл доходів від внутрішньоігрових кіберспортивних косметичних предметів. Наприклад, Virtus.pro вже повідомила про підготовку ексклюзивного партнерського скіна для гри.

Таким чином, сезон 2026 року для Marvel Rivals обіцяє не лише оновлену турнірну модель, а й переформатування балансу сил на міжнародній сцені.