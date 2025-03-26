Наскільки популярною виявилась гра Marvel Rivals у кіберспорті

Marvel Rivals тільки починає розвиватися на кіберспортивній сцені, але перші результати є вельми позитивними. Перші великі турніри привабили численні організації та значну кількість глядачів. Ось трохи статистики.

Marvel Rivals швидко зростає

Після місяця змагань по всьому світу завершилася серія турнірів Marvel Rivals Invitational, яка визначила п'ятьох чемпіонів у кожному з основних регіонів. Найбільший інтерес до Marvel Rivals як кіберспорту був у Північній Америці, яка привернула найбільшу кількість глядачів і найбільшу зацікавленість з боку авторитетних організацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на eSports Charts.

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Якщо не брати до уваги події, орієнтовані на стримерів, такі як Creator Cup та Twitch Rivals, то найбільшу кількість глядачів зібрав турнір NA Invitational, який завершився 23 березня. За даними статистики, на піку івент зібрав 71 099 одночасних глядачів. Хоча це не зрівняється з рекордами LoL чи Dota 2, це все одно немало для гри, яка вийшла в грудні й провела свої перші в історії серйозні турніри.

Цьому сприяли численні стримери, такі як Shroud, який настільки зацікавився Marvel Rivals, що й сам заснував команду, яка брала участь у змаганнях: Shroud-X. Але на заході була присутня ціла низка більших організацій з відданими фан-базами: Sentinels, Envy, FlyQuest та 100 Thieves.

Загалом на початку року пройшло 4 турніри по 100 000 доларів призових . Імовірно, до кінця року розробники оголосять більше заходів.

100 Thieves домінували на змаганнях у Північній Америці. З того часу як команда, раніше відома як Mutants, підписала контракт з брендом Nadeshot, вони не програли жодного матчу.

Ми також бачимо, що давнє суперництво між Sentinels і 100 Thieves у VALORANT перенеслося у Marvel Rivals, разом з очікуваною кількістю перепалок у соціальних мережах. Часом вони навіть переходять межі адекватного суперництва, однак багато хто вважає, що це вкотре показує, що гра жива, активна й у ній відбувається багато цікавого.

Marvel Rivals ще є куди рости. NetEase зобов'язалася підтримувати гру й інвестувати в неї щонайменше 10 років і далі. А з сезонними турнірами, вбудованими в сам змагальний режим гри, це означає, що кіберспорт для Marvel Rivals лишатиметься пріоритетом на довгі роки.