Що відомо про турніри
Нові заходи, об'єднані назвою Marvel Rivals Invitational, організує сам розробник гри, компанія NetEase. Хоча вони не зрівняються за призовим фондом з такими гігантами, як Dota 2 чи League of Legends, ці турніри поки що є найбільш прибутковими з погляду нагород, адже кожен роздасть по 100 000 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення в соцмережі X.
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Marvel Rivals Invitational складатиметься з чотирьох окремих турнірів, по одному для кожного великого регіону. Почнеться все з події в Океанії. Наступна об'єднає азійські країни. Третя запросить країни Європи, Близького Сходу й Африки. Останній турнір пройде в Північній Америці.
Матчі транслюватимуться як на офіційному Twitch-каналі Marvel Rivals, так і на YouTube-каналі.
Ось дати для кожного регіону:
- Океанія: 15-16 лютого.
- Азія: 22-23 лютого.
- EMEA: з 28 лютого по 9 березня.
- Північна Америка: 14-23 березня.
NetEase робить лише перші кроки до кіберспорту, але поки що неможна сказати, що це вже повноцінна кіберспортивна сцена. Це поки що не масова кіберспортивна ліга в традиційному її розумінні.
Попри це, інтересу до потенційної кіберспортивної сцени не бракує. Зірка стримінгу Shroud ще в січні згадував, що хоче створити нову кіберспортивну організацію спеціально для гри в Marvel Rivals. Потім він підтвердив, що вже працює на цим, оскільки зміг залучити бажані 150 000 доларів США під час стріму. Але тепер його плани дещо корегуються: це буде не окрема організація, а лише команда в складі вже існуючої організації Sentinels родом зі США. Він стане її керівником, але поки невідомо, чи буде сам грати.