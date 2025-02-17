Что известно о турнирах

Новые мероприятия, объединенные названием Marvel Rivals Invitational, организует сам разработчик игры, компания NetEase. Хотя они не сравнятся по призовому фонду с такими гигантами, как Dota 2 или League of Legends, эти турниры пока являются наиболее прибыльными с точки зрения наград, ведь каждый раздаст по 100 000 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление в соцсети X.

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Marvel Rivals Invitational будет состоять из четырех отдельных турниров, по одному для каждого крупного региона. Начнется все с события в Океании. Следующее объединит азиатские страны. Третья пригласит страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Последний турнир пройдет в Северной Америке.

Матчи будут транслироваться как на официальном Twitch-канале Marvel Rivals, так и на YouTube-канале.

Вот даты для каждого региона:

Океания: 15-16 февраля.

Азия: 22-23 февраля.

EMEA: с 28 февраля по 9 марта.

Северная Америка: 14-23 марта.

NetEase делает лишь первые шаги к киберспорту, но пока нельзя сказать, что это уже полноценная киберспортивная сцена. Это пока не массовая киберспортивная лига в традиционном ее понимании.

Несмотря на это, интереса к потенциальной киберспортивной сцене хватает. Звезда стриминга Shroud еще в январе упоминал, что хочет создать новую киберспортивную организацию специально для игры в Marvel Rivals. Затем он подтвердил, что уже работает на этим, поскольку смог привлечь желаемые 150 000 долларов США во время стрима. Но теперь его планы несколько корректируются: это будет не отдельная организация, а лишь команда в составе уже существующей организации Sentinels родом из США. Он станет ее руководителем, но пока неизвестно, будет ли сам играть.

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