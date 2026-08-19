Чому піратська збірка випередила оригінал?

Поки чесні покупці намагаються отримати стабільну частоту кадрів, зламана версія Marvel Tōkon без особливих зусиль видає ідеальну продуктивність, пише Wccftech. Причиною такого розриву став вбудований захист у стилі Denuvo та додаткове програмне забезпечення для боротьби з шахрайством, яке буквально паралізує ліцензійне видання.

Фахівці та пересічні користувачі помітили, що саме ці фонові процеси споживають величезну кількість ресурсів центрального процесора. В офіційній версії, доступній у Steam, спостерігаються постійні мікрозатримки та раптові падіння частоти кадрів. Це суттєво псує ігровий досвід, особливо у динамічних битвах, де кожна мілісекунда має значення.

Водночас піратська збірка, з якої хакери видалили всі цифрові обмеження, демонструє бездоганну плавність на рівні 60 кадрів на секунду.

Це не перший випадок в історії індустрії, коли легальні користувачі страждають від антипіратських заходів, які насправді не допомагають. Попри наміри видавців захистити свої прибутки, такі методи часто б'ють по звичайних фанатах, які заплатили за гру повну ціну. У випадку з Marvel Tōkon різниця виявилася настільки помітною, що ігрова спільнота почала активно вимагати від розробників оптимізації або повного видалення шкідливих систем захисту.

Гравці активно публікують порівняльні відео, які доводять перевагу зламаної копії, яку Denuvo не захистив. Навіть на потужних системах офіційна гра не може забезпечити таку ж стабільність, як піратська версія на комп'ютерах середнього класу. Якщо розробники не випустять відповідний патч найближчим часом, репутація проєкту може серйозно постраждати, адже ситуація виглядає як покарання за чесну покупку.