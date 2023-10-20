Один з районів у Marvel's Spider-Man 2 переповнений українськими вивісками: красиві фото

20 жовтня 2023, 10:39
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Джерело:

Падон

Студія Incomniac Games підготувала для геймерів багато сюрпризів у новій грі Marvel's Spider-Man 2. Зокрема, приємні несподіванки чекають й українських гравців.

Один з районів у грі має чіткий український акцент. Обіцяємо: цими вуличками вам точно сподобається гуляти.

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Українські вивіски у Marvel's Spider-Man 2

Стример з ніком "Падон" у своєму твітері (Х) показав скриншоти гри, на яких зображені вивіски різноманітних закладів, пов'язаних з Україною чи українською символікою. Серед них:

  • The Tryzub,
  • Kyiv Clothing Co.,
  • Лікарня,
  • Аптека,
  • "Склепочок",
  • "Українські продукти".

 

Кажуть, один з перших районів, доступних для дослідження у Marvel's Spider-Man 2 – це маленька Одеса,
– написав стример.

 

У коментарях українські геймери висловлюють своє захоплення ідеєю студії Incomniac Games. А один з них навіть показав фото української церкви з гри.

 

Автор: Олег Терещенко