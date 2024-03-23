Розробники Marvel's Spider-Man 2 майже вирізали одну з найважливіших механік гри

Ексклюзив для PlayStation 5 – Marvel's Spider-Man 2 від Insomniac має одну дивовижну механіку, яка цілком могла не потрапити в кінцеву версію гри.

Однією з найбільш вражаючих механік Marvel's Spider-Man 2, яка стала можливою завдяки потужному залізу PS5, є опція швидкого пересування, але, як виявилось, її могло не бути в грі.

Варте уваги PIN-UP і Forbes Ukraine запускають грантову програму для прифронтових бізнесів

"Фаст тревел" в останній грі від Insomniac працює майже моментально, що вразило чимало геймерів, адже зазвичай подібна механіка не обходиться без довгих завантажувальних екранів.

Як виявилося, ця особливість проєкту, яка після релізу отримала чимало похвали, могла й не потрапити у його фінальну версію.

Річ у тому, що розробники Marvel's Spider-Man 2 були серйозно стурбовані тим, що подібне "пересування" може призвести до меншого залучення гравців до дослідження відкритого світу.

Трейлер гри – дивитися відео

За словами директора з дизайну Insomniac – Хосе Бенавідеза, через це механіку майже вирізали з гри.

Це повністю зламало нашу гру. Оскільки карта була повністю розкрита, ви могли йти куди завгодно, – розповів розробник.

Але замість того, щоб позбутися такої можливості, в Insomniac вирішили натомість дати гравцям більше причин "бути залученими в ігровий процес".

Так світ проєкту ще більше обріс цікавинками та різноманітними додатковими активностями, які спонукають геймерів досліджувати його в ручному режимі.

Водночас для тих, хто хоче зекономити час є ця напрочуд зручна механіка.