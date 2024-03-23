Одной из самых впечатляющих механик Marvel's Spider-Man 2, которая стала возможной благодаря мощному железу PS5, является опция быстрого передвижения, но, как оказалось, ее могло не быть в игре.

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"Фаст тревел" в последней игре от Insomniac работает почти моментально, что поразило немало геймеров, ведь обычно подобная механика не обходится без длинных загрузочных экранов.

Как оказалось, эта особенность проекта, которая после релиза получила немало похвалы, могла и не попасть в его финальную версию.

Дело в том, что разработчики Marvel's Spider-Man 2 были серьезно обеспокоены тем, что подобное "передвижение" может привести к меньшему вовлечению игроков в исследование открытого мира.

Трейлер игры – смотреть видео

По словам директора по дизайну Insomniac – Хосе Бенавидеза, из-за этого механику почти вырезали из игры.

Это полностью сломало нашу игру. Поскольку карта была полностью раскрыта, вы могли идти куда угодно, – рассказал разработчик.

Но вместо того, чтобы избавиться от такой возможности, в Insomniac решили взамен дать игрокам больше причин "быть вовлеченными в игровой процесс".

Так мир проекта еще больше оброс изюминками и разнообразными дополнительными активностями, которые побуждают геймеров исследовать его в ручном режиме.

В то же время для тех, кто хочет сэкономить время есть эта удивительно удобная механика.