Гра про Людину-павука від Marvel наповнена дрібними деталями та захопливими пасхалками, які гравці можуть знайти. Гра відома своєю увагою до деталей, навіть найдрібніших.

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Пасхалка на творців Apple

Після виходу в 2018 році гра про Людину-павука стала величезним хітом для Insomniac Games. Попри те, що Людина-павук завжди був одним із найпопулярніших супергероїв у світі, відеоігри, засновані на цьому персонажі, часом боролися за успіх через брак якості.

Зокрема шанувальники були вражені плавним розгойдуванням павутини, яке було основною проблемою в попередній грі Spider-Man 2. У Marvel's Spider-Man є навіть пасхальне яйце, яке висміює павутиння з минулої гри.

Тепер один з шанувальників знайшов імовірну пасхалку на творців Apple. Вона була розміщена на шпальтах ігрової газети. Газета показує Нормана Осборна та Отто Октавіуса в позі, яка майже точно повторює зображення Стіва Джобса та Стіва Возняка з перших днів Apple.

Це гідна пасхалка, оскільки всі четверо є піонерами технологій у своїх світах. А гра про Людину-павука ще раз нагадала, чому фанати так люблять її увагу до кожної деталі.