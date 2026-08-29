Insomniac Games вирішили додати в гру пряме відсилання до культового мему з Росомахою, який обожнюють мільйони людей по всьому світу, інформує 24 Канал.

Нова гра, але старий сумний Логан

У свіжому відео розробники показали меню вибору рівнів, де гравці зможуть перепроходити минулі місії.

На тлі цього меню уважні геймери помітили знайому картину: Логан лежить у ліжку та з тугою в очах дивиться на маленьку рамку з фотографією у своїх руках.

Це пряма та дуже кумедна відсилка до знаменитого інтернет-мему "Wolverine Crush", який народився завдяки анімаційному серіалу про Людей Ікс із дев'яностих років.

В оригінальному епізоді мультсеріалу Росомаха заздрісно розглядав фотографію, де Джин Грей стояла поруч із Циклопом. Тепер цей сумний момент увічнили в сучасній грі для консолі PlayStation 5.

Повне відео зі знахідкою: дивіться ролик

За інформацією з PlayStation Blog, екран повторного проходження місій з'являється у так званій "Logan's Nightmare Cabin".

Мандруючи різними ігровими рівнями, гравці натраплятимуть на ілюзорні двері, які ведуть до цього "кошмарного" варіанту будинку головного героя.

Саме там користувачі зможуть проходити різноманітні випробування, а також обирати вже завершені завдання для повторного проходження.

Marvel's Wolverine вийде ексклюзивно для PS5 вже 15 вересня 2026 року та вартуватиме 2 199 гривень (2 399 гривень за Deluxe видання).