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Games Новини Найсмішніший мем в історії Людей Ікс з'явиться у Marvel's Wolverine – де саме його сховали
29 серпня, 18:45
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Найсмішніший мем в історії Людей Ікс з'явиться у Marvel's Wolverine – де саме його сховали

Максим Задворський

Новий трейлер довгоочікуваного екшену Marvel's Wolverine приніс фанатам не лише купу екшену, але й чудовий привід для посмішки, адже розробники вшанували культовий мем.

Insomniac Games вирішили додати в гру пряме відсилання до культового мему з Росомахою, який обожнюють мільйони людей по всьому світу, інформує 24 Канал.

Нова гра, але старий сумний Логан 

У свіжому відео розробники показали меню вибору рівнів, де гравці зможуть перепроходити минулі місії. 

На тлі цього меню уважні геймери помітили знайому картину: Логан лежить у ліжку та з тугою в очах дивиться на маленьку рамку з фотографією у своїх руках. 

Це пряма та дуже кумедна відсилка до знаменитого інтернет-мему "Wolverine Crush", який народився завдяки анімаційному серіалу про Людей Ікс із дев'яностих років. 

В оригінальному епізоді мультсеріалу Росомаха заздрісно розглядав фотографію, де Джин Грей стояла поруч із Циклопом. Тепер цей сумний момент увічнили в сучасній грі для консолі PlayStation 5. 

Повне відео зі знахідкою: дивіться ролик

За інформацією з PlayStation Blog, екран повторного проходження місій з'являється у так званій "Logan's Nightmare Cabin"

Мандруючи різними ігровими рівнями, гравці натраплятимуть на ілюзорні двері, які ведуть до цього "кошмарного" варіанту будинку головного героя. 

Саме там користувачі зможуть проходити різноманітні випробування, а також обирати вже завершені завдання для повторного проходження. 

Marvel's Wolverine вийде ексклюзивно для PS5 вже 15 вересня 2026 року та вартуватиме 2 199 гривень (2 399 гривень за Deluxe видання).

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24 Канал
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