Майбутній серіал по Mass Effect в надійних руках – ним займуться творці іншого відомого шоу

Фанати культової гри Mass Effect отримали нові подробиці про майбутній серіал від Amazon MGM Studios. Проєкт, який довго залишався в тіні, тепер обіцяє стати значною подією завдяки команді, що вже довела свій талант на іншому гучному шоу. Що відомо про адаптацію легендарної космічної історії?

Нещодавно стало відомо, що за створення серіалу у всесвіті Mass Effect відповідає та сама команда, яка подарувала світу успішний серіал Fallout. На це звернув увагу акаунт We are Mass Effect. Цей факт викликав неабиякий інтерес серед фанатів, адже Fallout отримав широке визнання та 16 номінацій на премію "Еммі", пише 24 Канал.

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Серед ключових учасників проєкту – сценарист і виконавчий продюсер Даніел Кейсі, який раніше працював над фільмом "Форсаж 9". Він зазначив, що робота над серіалом є пріоритетом для команди вже майже два роки, а сценарій пілотного епізоду та план першого сезону вже готові.



Скриншот, який опублікував We are Mass Effect / Фото з X

До проєкту також долучився Скотт Фарріс, старший менеджер Amazon MGM Studios, який брав участь у створенні Fallout та інших успішних шоу, таких як "Чоловік у високому замку".

Крім того, шоураннером серіалу став Даг Джанг, відомий за роботою над серіалами "Мисливці за розумом" і "Баньші", а також фільмом "Стартрек: Безкінечність". Його приєднання влітку 2025 року стало важливим кроком у розвитку проєкту.

Разом із продюсерами Майклом Гемблом із BioWare та Арі Арадом, команда обіцяє створити масштабну адаптацію, яка збереже дух оригінальної гри.

Що відомо про серіал по Mass Effect?

Наразі деталі сюжету та акторський склад залишаються невідомими. Оригінальна трилогія Mass Effect розповідає про пригоди капітана Шепарда, який бореться з таємничою расою Жнеців, що загрожує всьому живому в галактиці. Чи стане серіал прямою адаптацією цієї історії, чи запропонує новий погляд на всесвіт, поки що неясно.

Для тих, хто не знайомий із франшизою, Mass Effect – це рольова гра, яка поєднує елементи наукової фантастики та екшену. Гравці досліджують галактику, взаємодіють із різними інопланетними расами та приймають рішення, що впливають на хід сюжету. Такий підхід до оповіді робить гру ідеальним матеріалом для серіальної адаптації, адже дозволяє розкрити глибокі історії персонажів і складні моральні дилеми.