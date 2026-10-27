Розробник Mass Effect розкрив деталі про скасовану гру

Технічний директор BioWare Ромен Тутен розкрив нові подробиці скасованої гри Mass Effect Universe. Він розповів про неї під час стріму на Twitch. Тим часом петиція на захист серії вже зібрала понад 210 тисяч підписів.

Mass Effect Universe: що ми втратили

Ромен Тутен провів на вихідних стрім на Twitch і докладно пояснив, як BioWare планувала дати гравцям безпрецедентну свободу дій. Запис трансляції недоступний на його сторінці, але один із глядачів зафіксував найцікавіші моменти й опублікував їх у Bluesky, пише Wccftech.

Тутен почав із того, що візуально гра справді виглядала так гарно, як на відео, яке потрапило в мережу. Він підтвердив, що персонажа гравця можна було б налаштовувати, а прийоми з бійок у барах справді працювали в грі.

Чому гру назвали Mass Effect Universe?

За словами Тутена, команда враховувала всі вибори з попередніх ігор серії. Саме тому проєкт отримав назву Universe: вибору було так багато, що гравці могли поєднувати свої проходження й створювати цілі всесвіти. Це працювало не зовсім так, але в грі були часові лінії, які можна було майже генерувати з нуля. Тутен порівняв це із Zero Escape: Zero Time Dilemma.

Ви навіть уявити не можете, наскільки це було круто,

– прокоментував технічний директор BioWare Ромен Тутен.

Як працювала система часових ліній?

Глядач спитав, чи схожа ця функція на Dragon Age Keep. Так називався хмарний онлайн-сервіс для створення інтерактивної історії, який BioWare випустила перед Dragon Age: Inquisition. Тутен відповів, що трохи схожа, але в Mass Effect Universe гравець міг ухвалювати рішення, які суперечили його попереднім або майбутнім діям. Через це в грі з'являлися точки, що формували щось на кшталт часової лінії.

У будь-який момент гравець міг поставити гру на паузу й звернутися до системи, яка розв'язує логічні питання. Вона перевіряла, чи дійсна поточна ситуація, а якщо ні, то за яких умов вона стане дійсною. Після цього гра створювала такі умови. Якщо потрібного контенту не існувало, розробники знали про це й або додавали нову гілку, або створювали новий матеріал.

Тутен навів приклад: якщо гравець убив персонажа, потрібного для квесту, гра могла так упорядкувати події, щоб квест усе одно можна було завершити. Інший варіант – квест провалюється через це вбивство, або з'являється обхідний шлях. За його словами, налаштувати все це було складно, але система працювала добре. Саме тому в спільноті кажуть, що гра мала стати відповіддю на Baldur's Gate 3 і Cyberpunk 2077.

Це була бомба. Я б дуже хотів, щоб ви всі могли в це зіграти,

– додав Тутен.

Він також розповів, що люди проживали б одну історію, але дуже по-різному. У студії навіть обговорювали ідею ділитися своїми проходженнями з іншими гравцями. З творчого й сюжетного боку, за словами Тутена, проєкт був блискучим.

Що з петицією та долею серії?

Коли глядач спитав, чи продасть EA права на франшизу, Тутен сказав, що видавець не славиться продажем своїх IP. Натомість EA радше закриває проєкти й тримає ліцензії у себе.

Тим часом головна петиція #SaveMassEffect на Change.org зібрала понад 210 тисяч підписів.