Компанія Valve досить неочікувано випустила масштабне оновлення для одного зі своїх головних дітищ та однієї з найпопулярніших кіберспортивних дисциплін – CS: GO. Окрім незначних змін, воно несе за собою досить суттєве перепрацювання балансу деяких змагальних мап.

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Отож у грі з'явилася нова операція під назвою Riptide (Хижі води) з вартістю пропуску у 410 гривень. Традиційно з нею стали доступні нові скіни оперативників і зброї, а також наклейки та нашивки. Слід окремо виділити повернення легендарного зовнішнього вигляду моделі терориста під назвою Guerilla з попередніх версій Counter Strike.

Старий та новий скін Guerilla / колаж games24

Окрім цього, гра зазнала серйозних змін, які торкнуться кожного гравця, незалежно від того чи придбає той пропуск на нову операцію. Є серед них і ті, що стосуються зброї.

Таким чином Desert Eagle отримав зменшення шкоди при влучанні в тіло, а гвинтівці M4A1-S цей показник навпаки збільшили. Пістолети Dual Elites подешевшали й тепер коштують всього лиш $ 300. Новою механікою можуть похвалитися гранати, адже тепер їх можна буде передавати іншим гравцям так само як і решту зброї.

Точка B на мапі Ancient / зображення esports.com

Найважливішими для кіберспортивної складової гри стануть зміни, що відбулися на змагальних мапах Ancient та Dust 2. На першій з них розробники збільшили зону закладання бомби на обох точках, що повинно допомогти стороні атаки вигравати більше складних ситуацій. Також виправили простріли деяких фанерних поверхонь та провели загальну оптимізацію карти, яка до цього суттєво зменшувала FPS гравців.

Без сумніву, шоком для геймерів, стала зміна "міду" на легендарній мапі Dust 2, який тепер виглядає наступним чином:



Саме цей аспект оновлення став найбільш обговорюваним в мережі, адже це місце подарувало шанувальникам CS масу пам'ятних епізодів, проте деякі гравці все ж залишилися ним задоволені. За їх словами стара позиція давала занадто багато переваг стороні терористів. Чи підуть ці зміни грі на користь покаже лише час, а поки радимо випробувати їх самотужки.