Масштабні новорічні розпродажі та безплатні ігри: найкращі пропозиції за останній тиждень

Одразу в кількох відомих крамницях цього тижня стартували розпродажі на честь новорічних свят. А в Epic Games Store та Ubisoft Store зараз можна безплатно отримати кілька ігор.

Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних ігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Безплатні ігри в Steam, EGS та Ubisoft Store: найкращі пропозиції за останній тиждень

Epic Games Store

У крамниці Epic Games Store цього тижня стартував масштабний розпродаж на честь новорічних свят, який завершиться лише 6 січня. Також зараз власники цього сервісу роздають спеціальний купон на 300 гривень, який можна використати для отримання знижки при купівлі товару вартістю від 399 гривень (діє до 6 січня).

А ще компанія Epic Games влаштувала традиційну роздачу відеоігор на честь новорічних свят. До кінця року в цій крамниці щодня можна буде отримувати безплатні відеогри. Наприклад, зараз в Epic Games Store можна забрати гру Neon Abyss.

Цікаві пропозиції з цього розпродажу:

Battlefield 2042 – 989 гривень (-34%)

Alan Wake Remastered – 343 гривні (-20%)

Marvel's Guardians of the Galaxy – 909 гривень (-35%)

Far Cry 6 – 594 гривні (-35%)

Assassin's Creed Valhalla – 457 гривень (-50%)

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch – 424 гривні (-15%)

Jurassic World Evolution 2 – 489 гривень (-30%)

Red Dead Redemption 2 – 449 гривень (-50%)

Kena: Bridge of Spirits – 426 гривень (-25%)

Hitman 3 – 339 гривень (-60%)

Kena: Bridge of Spirits​ / Фото з крамниці Epic Games Store

GOG

У крамниці хороших старих відеоігор також розпочався масштабний розпродаж на честь новорічних свят. А тому до 5 січня в цьому сервісі можна буде придбати зі знижками понад 3,5 тисячі різноманітних проєктів. Також власники крамниці пообіцяли, що в межах цієї новорічної акції можна буде безплатно отримати одразу три відеогри (назви невідомі). Варто додати, що зробити це можна буде 23 та 27 грудня, а також 3 січня.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Cyberpunk 2077 – 15 доларів (-50%)

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 4 долари (-80%)

Biomutant – 14 доларів (-50%)

The Riftbreaker – 13 доларів (-10%)

Control Ultimate Edition – 12 доларів (-70%)

Metro Exodus – 5 доларів (-67%)

The Outer Worlds – 10 доларів (-67%)

Psychonauts 2 – 10 доларів (-35%)

Wasteland 3 – 6 доларів (-67%)

Mount & Blade 2: Bannerlord – 24 долари (-20%)

The Witcher 3: Wild Hunt​ / Фото з крамниці GOG

Microsoft Store

Свій масштабний розпродаж на честь новорічних свят стартував й у фірмовому сервісі Microsoft. А загалом до 3 січня у крамниці Microsoft Store можна буде придбати зі знижками понад тисячу різноманітних проєктів.

За зниженою ціною для консолей Xbox можна придбати такі ігри:

Far Cry 6 – 36 доларів (-40%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition – 30 доларів (-40%)

Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition – 48 доларів (-20%)

Call of Duty: Vanguard – 39 доларів (-35%)

Resident Evil Village – 30 доларів (-50%)

Forza Horizon 5 – 54 долари (-10%)

Battlefield 2042 для Xbox One та Xbox Series – 49 доларів (-30%)

Psychonauts 2 – 39 доларів (-35%)

Just Dance 2022 – 30 доларів (-30%)

Riders Republic – 36 доларів (-40%)

Forza Horizon 5 / Фото з крамниці Microsoft Store

Ubisoft Store

У крамниці Ubisoft Store цього тижня розпочався розпродаж фірмових ігор на честь новорічних свят, який завершиться 6 січня. Варто додати, що всі охочі можуть навіть отримати додаткову знижку у 22%, а для цього потрібно лише скористатися промокодом "HELLO22". Також до 22 грудня у цьому сервісі можна безплатно забрати платформер Rayman Origins.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Far Cry 6 – 39 доларів (-35%)

Watch Dogs Legion – 20 доларів (-67%)

Riders Republic – 39 доларів (-35%)

Assassin's Creed Valhalla – 30 доларів (-50%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 8 доларів (-60%)

Riders Republic ​/ Фото з крамниці Ubisoft Store

Інші пропозиції

У крамницях Nintendo eShop та BattleNet цього тижня також стартували розпродажі на честь новорічних свят. Варто додати, що перша акція завершиться 30 грудня, а друга – 3 січня.

А в Steam до 20 грудня можна буде придбати зі знижками ігри з серії Assassin's Creed. Також до цього числа всі користувачі сервісу Valve можуть безплатно зіграти в Battlefield 2042.

Варто ще додати, що до 20 грудня геймери з усіх платформ можуть безплатно пограти в Call of Duty: Vanguard та Assassin's Creed Odyssey.

Трейлер відеогри Assassin's Creed Odyssey: відео