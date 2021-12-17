Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных игр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Бесплатные игры в Steam, EGS и Ubisoft Store: лучшие предложения за последнюю неделю

Epic Games Store

В магазине Epic Games Store на этой неделе стартовала масштабная распродажа в честь новогодних праздников, которая завершится только 6 января. Также сейчас владельцы этого сервиса раздают специальный купон на 300 гривен, который можно использовать для получения скидки при покупке товара стоимостью от 399 гривен (действует до 6 января).

А еще компания Epic Games устроила традиционную раздачу видеоигр в честь новогодних праздников. До конца года в этом магазине каждый день можно будет получать бесплатные видеоигры. К примеру, сейчас в Epic Games Store можно забрать игру Neon Abyss.

Интересные предложения с этой распродажи:

Battlefield 2042 – 989 гривен (-34%)

Alan Wake Remastered – 343 гривны (-20%)

Marvel's Guardians of the Galaxy – 909 гривен (-35%)

Far Cry 6 – 594 гривны (-35%)

Assassin's Creed Valhalla – 457 гривен (-50%)

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch – 424 гривны (-15%)

Jurassic World Evolution 2 – 489 гривен (-30%)

Red Dead Redemption 2 – 449 гривен (-50%)

Kena: Bridge of Spirits – 426 гривен (-25%)

Hitman 3 – 339 гривен (-60%)

Kena: Bridge of Spirits / Фото из магазина Epic Games Store

GOG

В магазине хороших старых видеоигр также началась масштабная распродажа в честь новогодних праздников. А потому до 5 января в этом сервисе можно будет приобрести со скидками более 3,5 тысячи различных проектов. Также владельцы магазина пообещали, что в рамках этой новогодней акции можно будет бесплатно получить сразу три видеоигры (названия неизвестны). Стоит добавить, что сделать это можно будет 23 и 27 декабря, а также 3 января.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Cyberpunk 2077 – 15 долларов​ (-50%)

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 4 доллара​ (-80%)

Biomutant – 14 долларов​ (-50%)

The Riftbreaker – 13 долларов​ (-10%)

Control Ultimate Edition – 12 долларов​ (-70%)

Metro Exodus – 5 долларов​ (-67%)

The Outer Worlds – 10 долларов​ (-67%)

Psychonauts 2 – 10 долларов​ (-35%)

Wasteland 3 – 6 долларов​ (-67%)

Mount & Blade 2: Bannerlord – 24 доллара (-20%)

The Witcher 3: Wild Hunt​ / Фото из магазина GOG

Microsoft Store

Своя масштабная распродажа в честь новогодних праздников стартовала и в фирменном сервисе Microsoft. В целом же до 3 января в магазине Microsoft Store можно будет приобрести со скидками более тысячи разнообразных проектов.

По сниженной цене для консолей Xbox можно приобрести такие игры:

Far Cry 6 – 36 долларов (-40%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition – 30 долларов (-40%)

Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition – 48 долларов (-20%)

Call of Duty: Vanguard – 39 долларов (-35%)

Resident Evil Village – 30 долларов (-50%)

Forza Horizon 5 – 54 доллара (-10%)

Battlefield 2042 для Xbox One и Xbox Series – 49 долларов (-30%)

Psychonauts 2 – 39 долларов (-35%)

Just Dance 2022 – 30 долларов (-30%)

Riders Republic – 36 долларов (-40%)

Forza Horizon 5 / Фото из магазина Microsoft Store

Ubisoft Store

В магазине Ubisoft Store на этой неделе началась распродажа фирменных игр в честь новогодних праздников, которая завершится 6 января. Стоит добавить, что все желающие могут получить дополнительную скидку в 22%, а для этого нужно лишь воспользоваться промокодом "HELLO22". Также до 22 декабря в этом сервисе можно бесплатно забрать платформер Rayman Origins.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Far Cry 6 – 39 долларов (-35%)

Watch Dogs Legion – 20 долларов (-67%)

Riders Republic – 39 долларов (-35%)

Assassin's Creed Valhalla – 30 долларов (-50%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 8 долларов (-60%)

Riders Republic / Фото из магазина Ubisoft Store

Другие предложения

В магазинах Nintendo eShop и BattleNet на этой неделе также стартовали распродажи в честь новогодних праздников. Следует добавить, что первая акция завершится 30 декабря, а вторая – 3 января.

А в Steam до 20 декабря можно будет приобрести со скидками игры из серии Assassin Creed. Также до этого числа все пользователи сервиса Valve могут бесплатно сыграть в Battlefield 2042.

Стоит еще добавить, что до 20 декабря геймеры со всех платформ могут бесплатно поиграть в Call of Duty: Vanguard и Assassin's Creed Odyssey.

Трейлер видеоигры Assassin's Creed Odyssey: видео