Масштабні розпродажі в PS Store та Microsoft Store: найкращі пропозиції за останній тиждень

У PlayStation Store та Microsoft Store цього тижня стартували нові масштабні розпродажі. А в сервісі Epic Games Store зараз можна безплатно отримати головоломку Relicta.

Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних ігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Знижки в Steam та безплатна гра в Epic Games Store: найкращі пропозиції за останній тиждень

PlayStation Store

У крамниці PS Store цього тижня стартував новий масштабний розпродаж з назвою "Спекотні пропозиції". А тому до 3 лютого в цьому сервісі можна придбати зі знижками майже 500 різних проєктів.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

The Forest – 219 гривень (-60%)

Persona 5 – 539 гривень (-70%)

Detroit: Become Human – 474 гривні (-50%)

XCOM 2 Collection – 359 гривень (-85%)

Marvel's Spider-Man GOTY – 599 гривень (-60%)

Need for Speed Heat – 439 гривень (-80%)

Jurassic World Evolution – 374 гривні (-75%)

Middle-earth: Shadow of War – 383 гривні (-68%)

Sid Meier's Civilization VI Platinum Edition – 599 гривень (-60%)

STAR WARS Battlefront II – 174 гривні (-75%)

Marvel's Spider-Man GOTY / Фото з крамниці PS Store

Microsoft Store

У сервісі Microsoft Store цього разу розпочалося одразу два тематичних розпродажі. Перший присвячений проєктам у жанрі горор, а другий – іграм зі зворотною сумісністю. Загалом у цій крамниці зараз можна придбати зі знижками понад 200 відеоігор.

Також варто відзначити, що до 24 січня всі передплатники Xbox Live Gold та Xbox Game Pass Ultimate можуть безплатно зіграти в такі відеоігри: Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered та Yakuza 5 Remastered.

За зниженою ціною для консолей Xbox можна придбати такі ігри:

Dead by Daylight – 15 доларів (-50%)

Five Nights at Freddy's: Help Wanted – 15 доларів (-50%)

Beholder Complete Edition – 3 долари (-80%)

Chernobylite – 24 долари (-20%)

Outlast 2 – 6 доларів (-80%)

Max Payne – 9 доларів (-40%)

Red Dead Redemption – 10 доларів (-67%)

F.E.A.R. 2 – 5 доларів (-75%)

Battlefield 3 – 5 доларів (-75%)

BioShock Infinite – 9 доларів (-70%)

Red Dead Redemption / Фото з крамниці Microsoft Store

Інші пропозиції

У крамниці Epic Games Store цього разу можна безплатно отримати нестандартну головоломку Relicta. А вже наступного тижня тут можна буде забрати екшн з назвою Daemon X Machina.

З цікавого ще можна відзначити, що в мережі з'явилася інформація про наступний масштабний розпродаж у сервісі Steam. Згідно з даними ресурсу SteamDB, присвячений він китайському Новому року, а проходити буде з 27 січня по 3 лютого.

Трейлер відеогри Relicta: відео