Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних ігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Безплатна гра в Epic Games Store та знижки в PS Store: найкращі пропозиції за останній тиждень

Steam

У фірмовій крамниці Valve стартував стандартний щотижневий розпродаж. А тому зараз у цьому сервісі можна придбати за зниженою ціною понад 5 тисяч різноманітних проєктів.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Red Dead Redemption 2 – 449 гривень (-50%)

Sid Meier's Civilization VI – 78 гривень (-85%)

NBA 2K22 – 499 гривень (-60%)

Mafia: Definitive Edition – 277 гривень (-60%)

Slime Rancher – 83 гривні (-70%)

BioShock Infinite – 97 гривень (-75%)

Maneater – 287 гривень (-40%)

Detroit: Become Human – 336 гривень (-50%)

Ancestors: The Humankind Odyssey – 239 гривень (-60%)

The Outer Worlds – 280 гривень (-67%)

Slime Rancher / Фото з крамниці Steam

Microsoft Store

У крамниці Microsoft Store цього тижня розпочалося одразу два невеликих розпродажі. Перший, який називається "Останній шанс", присвячений масштабним проєктам, а другий – різноманітним доповненням та сезонним перепусткам.

Також варто відзначити, що до 17 січня всі передплатники Xbox Live Gold та Xbox Game Pass Ultimate можуть безплатно зіграти в такі відеоігри: Star Wars: Squadrons, Tennis World Tour 2 та West of Dead.

За зниженою ціною для консолей Xbox можна придбати такі ігри:

Resident Evil Village – 30 доларів (-50%)

Assassin's Creed Valhalla – 24 долари (-60%)

Far Cry 6 – 36 доларів (-40%)

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 35 доларів (-65%)

NHL 22 – 24 долари (-60%)

The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu Game Pack – 15 доларів (-25%)

Apex Legends Champion Edition – 28 доларів (-30%)

Assassin's Creed IV Black Flag Season Pass – 5 доларів (-75%)

Forza Horizon 5 Premium Add-Ons Bundle – 45 доларів (-10%)

Jurassic World Evolution: Expansion Collection – 16 доларів (-60%)

Resident Evil Village / Фото з крамниці Microsoft Store

Epic Games Store

У популярному сервісі Epic Games Store цього разу можна безплатно отримати космічну стратегію Galactic Civilizations III. А вже наступного тижня тут можна буде забрати оригінальну головоломку Relicta.

Трейлер відеогри Galactic Civilizations III: відео