Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних ігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Безплатні ігри в Epic Games Store і PS Store: найкращі пропозиції за останній тиждень

PlayStation Store

У крамниці PS Store поки триває новорічний розпродаж, а цього тижня стартувала друга його хвиля. Представники компанії Sony додали понад 600 нових пропозицій, а загалом в їхньому сервісі зараз можна придбати зі знижками майже 2 тисячі проєктів. Ця акція має завершитися лише 20 січня, хоча варто додати, що деякі старі пропозиції втратять свою актуальність вже 8 січня.

Нові пропозиції, які з'явилися цього тижня в крамниці PS Store:

Demon's Souls – 1425 гривень (-38%)

Returnal – 1724 гривні (-25%)

Sackboy: A Big Adventure – 1741 гривня (-33%)

Hitman 3 – 799 гривень (-60%)

The Last of Us 2 – 839 гривень (-40%)

Nickelodeon All-Star Brawl – 1049 гривень (-30%)

Kingdom Come: Deliverance – 237 гривень (-75%)

Black Book – 532 гривні (-35%)

Yakuza: Like a Dragon – 749 гривень (-50%)

The Crew 2 – 265 гривень (-80%)

Demon's Souls / Фото з крамниці PS Store

Інші пропозиції

У сервісі Epic Games Store цього тижня можна безплатно отримати "рогалик" Gods Will Fall, а наступного – космічну стратегію Galactic Civilizations III. З цікавого ще варто відзначити, що до 9 січня всі передплатники Xbox Live Gold можуть безплатно зіграти в такі ігри: Battlefield 2042, Star Renegades та The Sinking City.

Трейлер відеогри Gods Will Fall: відео