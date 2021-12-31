Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних ігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Новорічні розпродажі в Steam та PS Store: найкращі пропозиції за останній тиждень

PlayStation Store

Представники компанії Sony назвали добірку відеоігор, які в січні безплатно отримають передплатники PS Plus. З 4 січня вони зможуть завантажити такі проєкти: Persona 5 Strikers, Dirt 5 та Deep Rock Galactic.

Також варто додати, що до 13 січня всі користувачі сервісу PS Store можуть безплатно забрати відеогру для VR-систем з назвою Pirate Flight.

Трейлер відеогри Pirate Flight: відео

Epic Games Store

У сервісі Epic Games Store вже майже завершилася традиційна роздача безплатних відеоігор на честь новорічних свят. А фінальною пропозицією цієї акції стала нова трилогія Tomb Raider.

До 6 січня всі користувачі сервісу можуть безплатно забрати одразу три ці відеогри, а разом з ними всі доповнення, бонусні матеріали та інший контент. А вже наступного разу в цій крамниці можна буде безплатно отримати гру Gods Will Fall.

Безплатні ігри в крамниці Epic Games Store / Скриншот

Інші пропозиції

У крамниці Nintendo eShop цього тижня розпочався новий розпродаж, який присвячений багатокористувацьким проєктам. До 12 січня всі користувачі цього сервісу зможуть придбати за зниженою ціною чимало ігор. А в Steam стартував розпродаж ігор компанії Bandai Namco, який завершиться вже 5 січня.

Dark Souls III / Фото з крамниці Steam