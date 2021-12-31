Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных игр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Новогодние распродажи в Steam и PS Store: лучшие предложения за последнюю неделю

PlayStation Store

Представители компании Sony назвали подборку видеоигр, которые в январе бесплатно получат подписчики PS Plus. С 4 января они смогут скачать следующие проекты: Persona 5 Strikers, Dirt 5 и Deep Rock Galactic.

Также стоит добавить, что до 13 января все пользователи сервиса PS Store могут бесплатно забрать видеоигру для VR-систем с названием Pirate Flight.

Трейлер видеоигры Pirate Flight: видео

Epic Games Store

В сервисе Epic Games Store уже почти завершилась традиционная раздача бесплатных видеоигр в честь новогодних праздников. А финальным предложением этой акции стала новая трилогия Tomb Raider.

До 6 января все пользователи сервиса могут бесплатно забрать сразу три эти видеоигры, а вместе с ними все дополнения, бонусные материалы и другой контент. А уже в следующий раз в этом магазине можно будет бесплатно получить игру Gods Will Fall.

Бесплатные игры в магазине Epic Games Store / Скриншот

Другие предложения

В магазине Nintendo eShop на этой неделе началась новая распродажа, посвященная многопользовательским проектам. До 12 января все пользователи этого сервиса смогут приобрести со скидками немало игр. А в Steam стартовала распродажа игр компании Bandai Namco, которая завершится уже 5 января.

Dark Souls III / Фото из магазина Steam