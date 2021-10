Масштабні розпродажі в PS Store та Steam: найкращі пропозиції за останній тиждень

Цього тижня в сервісах Steam та PS Store стартувало одразу кілька масштабних розпродажів. А в Epic Games Store цього разу можна безплатно отримати відеогру Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse.

Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних ігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Steam

У фірмовій крамниці Valve цього тижня стартувало одразу кілька цікавих розпродажів. До 18 жовтня у цьому сервісі за зниженою ціною можна придбати: ігри з серій Assassin's Creed та Halo, проєкти, які були створені за мотивами коміксів DC, а також відеоігри, портуванням яких займалася компанія Aspyr Media. Лише 27 жовтня завершиться розпродаж відеоігор з серій Fallout та Borderlands, а до 2 листопада у цій крамниці зі знижкою можна придбати проєкти від Electronic Arts та деякі ігри студії Tripwire Interactive.

Також Steam оновив й сторінку зі щотижневим розпродажем, а тому нові пропозиції можна пошукати й там. З цікавого ще варто відзначити, що до 18 жовтня всі користувачі цього сервісу можуть безплатно зіграти в Borderlands 3 та Halo: The Master Chief Collection.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Assassin's Creed Origins – 183 гривні (-80%)

Halo: The Master Chief Collection – 239 гривень (-50%)

LEGO Batman 3: Beyond Gotham – 64 гривні (-85%)

Batman: Arkham Knight – 55 гривень (-80%)

Injustice 2 – 249 гривень (-80%)

Sid Meier's Civilization VI – 78 гривень (-85%)

Mafia III: Definitive Edition – 181 гривня (-67%)

BioShock Infinite – 97 гривень (-75%)

Fallout 4 – 87 гривень (-75%)

Borderlands 3 – 280 гривень (-67%)

Unravel Two – 174 гривні (-75%)

It Takes Two – 899 гривень (-25%)

Killing Floor 2 – 94 гривні (-75%)

Disco Elysium: Final Cut – 263 гривні (-45%)

This Is the Police 2 – 57 гривень (-75%)

Unravel Two​​ / Фото з крамниці Steam

PlayStation Store

У крамниці PS Store цього тижня стартувало одразу два тематичних розпродажі: перший називається "Більше вражень", а другий – "Спекотні пропозиції". Загалом зі знижками тут можна придбати майже 500 різноманітних відеоігор, а завершаться ці акції лише 28 жовтня.

Ось лише деякі вигідні пропозиції:

Call of Duty: Black Ops Cold War – 999 гривень (-50%)

Mass Effect Legendary Edition – 1407 гривень (-36%)

Red Dead Redemption 2 – 696 гривень (-59%)

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 269 гривень (-80%)

Mafia: Definitive Edition – 719 гривень (-40%)

Need for Speed Heat – 549 гривень (-75%)

Days Gone – 599 гривень (-50%)

Uncharted 4: A Thief's End – 324 гривні (-50%)

God of War – 479 гривень (-40%)

South Park: The Stick of Truth – 179 гривень (-70%)

Uncharted 4: A Thief's End​ / Фото з крамниці PS Store

Microsoft Store

У фірмовому сервісі Microsoft цього тижня розпочалося одразу два невеликі розпродажі. Перший присвячений іграм серії Fallout (до 27 жовтня), а от другий – ретро (до 18 жовтня). Загалом у цій крамниці зараз можна придбати зі знижками майже 100 ігор. Також варто відзначити, що до 18 жовтня всі користувачі цього сервісу можуть безплатно зіграти в Halo: The Master Chief Collection, Borderlands 3 та DiRT 5.

За зниженою ціною для консолей Xbox можна придбати такі ігри:

Fallout 4: Game of the Year Edition – 10 доларів (-75%)

Fallout 76: Steel Dawn Deluxe Edition – 24 долари (-60%)

Cuphead – 15 доларів (-25%)

Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced Editions – 20 доларів (-60%)

The Escapists 2 – 5 доларів (-75%)

PixARK – 10 доларів (-75%)

Streets of Rage 4 – 15 доларів (-40%)

Cuphead​ / Фото з крамниці Microsoft Store

Epic Games Store

У крамниці Epic Games Store продовжуються традиційні роздачі відеоігор. Цього тижня всі користувачі сервісу можуть безплатно отримати відеогру Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse та доповнення Epic для Paladins. А от наступного разу можна буде забрати гру Among the Sleep: Enhanced Edition.

Трейлер відеогри Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse: відео