Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних ігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць.

Steam

Цього тижня у фірмовому сервісі Valve стартував розпродаж відеоігор від розробників з 11 bit studios. Завершиться ця акція вже 15 вересня, а загалом геймери можуть придбати чимало відомих проєктів за зниженою ціною. А до 18 вересня у цій крамниці можна купити зі знижкою шутери від Electronic Arts. Також Steam оновив й сторінку зі щотижневим розпродажем, а тому нові пропозиції можна пошукати й там.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Frostpunk – 113 гривень (-70%)

This War of Mine – 55 гривень (-80%)

Moonlighter – 83 гривні (-70%)

Children of Morta – 131 гривня (-60%)

Battlefield V – 179 гривень (-90%)

Crysis 3 – 199 гривень (-75%)

Medal of Honor: Above and Beyond – 1439 гривень (-20%)

Heavy Rain – 161 гривня (-50%)

Planet Zoo – 331 гривня (-60%)

Overcooked! 2 – 142 гривні (-66%)

Planet Zoo​ / Фото з крамниці Steam

Microsoft Store

У крамниці Microsoft Store цього тижня розпочалося одразу два тематичні розпродажі. Перший присвячений іграм від WB Games, а другий – різноманітним відомим проєктам (називається "Урожайний розпродаж"). Завершаться ці акції 12 жовтня, а сумарно зі знижками зараз можна придбати понад 250 відеоігор та доповнень.

За зниженою ціною для консолей Xbox можна придбати такі ігри:

Mortal Kombat 11 – 17 доларів (-65%)

Injustice 2 – 13 доларів (-67%)

Middle-earth: Shadow of War – 10 доларів (-80%)

Batman: Arkham Knight – 5 доларів (-75%)

LEGO DC Super-Villains – 12 доларів (-80%)

Marvel's Avengers Endgame Edition – 39 доларів (-35%)

Spyro Reignited Trilogy – 14 доларів (-65%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 25 доларів (-50%)

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands – 12 доларів (-75%)

Ori: The Collection – 14 доларів (-65%)

Ori: The Collection / Фото з крамниці Microsoft Store

PlayStation Store

У крамниці Sony цього тижня стартував масштабний розпродаж з назвою "Маловідомі шедеври". Загалом за зниженою ціною можна придбати понад 400 проєктів, а завершиться ця акція лише 21 жовтня.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

It Takes Two – 1049 гривень (-25%)

Little Nightmares – 162 гривні (-75%)

Hellblade: Senua's Sacrifice – 249 гривень (-75%)

The Sinking City для PS5 – 849 гривень (-50%)

Hotline Miami Collection – 162 гривні (-75%)

Mirror's Edge Catalyst – 129 гривень (-80%)

Prey: Digital Deluxe Edition – 359 гривень (-70%)

Bayonetta – 259 гривень (-60%)

Devil May Cry HD Collection – 474 гривні (-50%)

Orcs Must Die! 3 – 799 гривень (-20%)

Little Nightmares / Фото з крамниці PS Store

Інші пропозиції

У сервісі Epic Games Store продовжуються традиційні роздачі відеоігор. Цього разу можна безплатно отримати симулятор PC Building Simulator. А от наступного тижня можна буде забрати одразу два проєкти: гру Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse та набір для Paladins.

А у фірмовому сервісі Ubisoft до 11 жовтня можна безплатно отримати відеогру Tom Clancy's Ghost Recon, доповнення Fallen Ghosts для Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, пригоду з назвою "Змова" для Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint, а також тематичні скіни для інших ігор з цієї франшизи. Також в Ubisoft Store зараз проходить невеликий розпродаж ігор з цієї серії.

Tom Clancy's Ghost Recon / Фото з крамниці Ubisoft Store