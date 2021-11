Масштабні розпродажі в Steam, Epic Games Store та GOG: найкращі пропозиції за останній тиждень

Цього тижня в сервісі Steam розпочався масштабний осінній розпродаж. А в крамницях Epic Games Store, GOG та Origin стартували акції на честь Чорної п'ятниці.

Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних ігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Steam

Цього тижня у фірмовому сервісі Valve стартував масштабний осінній розпродаж. До 1 грудня у цьому сервісі можна буде придбати за зниженою ціною чимало різноманітних проєктів.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Cyberpunk 2077 – 449 гривень (-50%)

Horizon Zero Dawn – 354 гривні (-50%)

Days Gone – 599 гривень (-40%)

FIFA 22 – 899 гривень (-40%)

Resident Evil Village – 649 гривень (-50%)

Red Dead Redemption 2 – 449 гривень (-50%)

Mass Effect Legendary Edition – 1043 гривні (-42%)

Marvel's Guardians of the Galaxy – 909 гривень (-35%)

Humankind – 799 гривень (-20%)

It Takes Two – 743 гривні (-38%)

Humankind / Фото з крамниці Steam

Epic Games Store

У крамниці Epic Games Store цього тижня також розпочався масштабний розпродаж, щоправда, на честь Чорної п'ятниці. У цьому сервісі до 30 листопада можна буде придбати майже тисячу різноманітних відеоігор.

Також в Epic Games Store продовжуються традиційні роздачі ігор. Цього тижня у цьому сервісі можна безплатно отримати симулятор theHunter: Call of the Wild. А от наступного разу можна буде забрати популярну відеогру Dead by Daylight та головоломку while True: learn().

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Far Cry 6 – 759 гривень (-17%)

Assassin's Creed Valhalla – 457 гривень (-50%)

Borderlands 3 – 212 гривень (-75%)

Hitman 3 – 339 гривень (-60%)

Back 4 Blood – 524 гривні (-30%)

Cyberpunk 2077 – 449 гривень (-50%)

Kena: Bridge of Spirits – 512 гривень (-10%)

Riders Republic – 686 гривень (-25%)

Watch Dogs: Legion – 301 гривня (-67%)

Crysis Remastered Trilogy – 567 гривень (-20%)

Kena: Bridge of Spirits​ / Фото з крамниці Epic Games Store

GOG

У крамниці хороших старих ігор також стартував масштабний розпродаж на честь Чорної п'ятниці. До 29 листопада у цьому сервісі можна буде придбати за зниженою ціною понад 3 тисячі проєктів.

Цікаві пропозиції з цього розпродажу:

Cyberpunk 2077 – 15 доларів (-50%)

Disco Elysium: The Final Cut – 9 доларів (-50%)

Horizon Zero Dawn – 13 доларів (-50%)

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition – 4 долари (-80%)

Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition – 10 доларів (-60%)

Stellaris – 5 доларів (-75%)

XCOM 2 – 3 долари (-90%)

Dragon Age: Origins Ultimate Edition – 5 доларів (-75%)

Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition – 12 доларів (-80%)

Dishonored 2 – 8 доларів (-80%)

The Witcher 3: Wild Hunt / Фото з крамниці GOG

Інші пропозиції

Представники компанії Microsoft назвали добірку відеоігор, які отримають у грудні передплатники Xbox Live Gold та Xbox Game Pass Ultimate. Цього місяця вони зможуть зіграти в такі відеоігри: The Escapists 2, Tropico 5 Penultimate Edition, Orcs Must Die! та Insanely Twisted Shadow Planet.

Розпродаж на честь Чорної п'ятниці стартував й в сервісі Origin. Зараз у цій крамниці можна придбати за зниженою ціною чимало ігор, а завершиться ця акція вже 30 листопада.

FIFA 22 / Фото з крамниці Origin