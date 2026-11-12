Керівник Rockstar каже, що майбутні GTA можуть вийти за межі Америки

Співкерівник студії Rockstar North Роб Нельсон допускає, що майбутні ігри Grand Theft Auto можуть відбуватися за межами Америки. Утім, на його думку, у цьому сетингу ще "так багато роботи".

Далеке майбутнє серії

Видання The Guardian опублікувало інтерв'ю з Робом Нельсоном, співкерівником студії Rockstar North і керівником розробки GTA 6, напередодні виходу гри. Значна частина розмови присвячена тому, скільки зусиль іде на створення світів Rockstar і на те, щоб зробити їх максимально правдоподібними. Нельсон, зокрема, згадував, як засидівся в нічному клубі Маямі до четвертої ранку.

Журналісти нагадали, що Rockstar і GTA славляться зображенням американських міст і США загалом, а потім запитали, чи може в серії з'явитися гра за межами Америки.

Ніколи не кажи ніколи,

– прокоментував співкерівник Rockstar North і керівник розробки GTA 6 Роб Нельсон.

Для фанатів ідеї GTA Tokyo це довгоочікувана крапля надії. Нещодавно колишній розробник Rockstar Оббе Вермей припустив, що студія "однозначно" розглядала можливість віддати розробку GTA японській студії.

Чому Америка досі в пріоритеті?

Попри цю відповідь, швидкої подорожі серії до Токіо чи Лондона чекати не варто. Нельсон зазначив, що команді ще "так багато чого треба зробити в Америці", навіть попри те, що Леоніда змусила серію вийти за межі можливого. Він вважає, що в GTA кожен є чужинцем в американському світі. Схоже, студія не поспішає відмовлятися від цього погляду.

Чому Rockstar узагалі говорить про нові локації?

Хоч студія здебільшого базується в Шотландії, а дві перші ігри серії відбувалися в альтернативній версії Лондона, усі наступні частини розгорталися десь в Америці. Фани вже давно гадають, чи наважиться Rockstar поїхати кудись в інше місце.

GTA 6 вийде вже за тиждень. Вона має стати однією з найдетальніших і наймасштабніших ігор з відкритим світом в історії. Так само як GTA 5 розвинула San Andreas у значно більший Лос-Сантос, GTA 6 перетворює Vice City на Леоніду, цілий штат, який тепер є великою даниною Флориді, а не лише Маямі.

Це найближче, що фанати чули від Rockstar до визнання, що GTA може існувати поза США. Багато хто очікує, що наступна гра після GTA 6 повернеться до Liberty City, тож залишається сподіватися, що наступна за нею не побоїться залишити Штати позаду.