Хто винен у занепаді Dragon Age?

Остання частина серії, The Veilguard, що вийшла у 2024 році, не виправдала фінансових очікувань видавця. Хоча критики сприйняли гру загалом позитивно, широка аудиторія не виявила очікуваного інтересу, а десятирічний цикл розробки лише ускладнив ситуацію. Про це пише видання GamesRadar із посиланням на інтерв'ю Гейдера.

Сценарист, який працював над серією від Origins до Inquisition, стверджує, що керівництво EA завжди ставилося до проєкту скептично:

Протягом усього часу, поки я там був, ми завжди були за крок від того, щоб проєкт відклали на полицю,

– прокоментував колишній провідний сценарист Dragon Age Девід Гейдер.

За його словами, успіх кожної нової частини ставав несподіванкою для босів корпорації. У Electronic Arts існував чіткий поділ: Mass Effect вважали сучасним і динамічним бойовиком, який легко продавати, тоді як Dragon Age сприймали як старомодну RPG із занадто великим акцентом на сюжеті. Керівництво так і не змогло визначитися, яким має бути ігровий процес: у першій частині він здавався їм повільним, а в наступних – занадто швидким.

Чи можливе повернення до витоків?

Ситуація погіршилася після того, як Electronic Arts викупили за 55 мільярдів доларів. Це призвело до значного скорочення штату в BioWare та гучних звільнень саме в команді Dragon Age. Гейдер, який покинув студію ще у 2016 році, наразі не бачить шансів на продовження саги, доки права на неї належать EA. Проте він зізнався, що за певних умов міг би повернутися до роботи над франшизою, якби її придбав інший власник.

Якби за якогось дивного збігу обставин хтось повернув мені франшизу Dragon Age і сказав вдихнути життя у це маля, я б зробив щось похмуре і небезпечне, речі, які змусять людей засмутитися,

– додав Девід Гейдер.

Поки офіційне майбутнє серії залишається туманним, віддана спільнота фанатів і модерів не збирається здаватися. Вони продовжують самостійно розширювати світ гри й створювати новий контент, намагаючись зберегти спадщину, яку корпоративні рішення поставили під загрозу.