Творець Xbox вважає, що Microsoft готується закрити ігровий підрозділ

Раптові кадрові зміни в Microsoft Gaming викликали хвилю обговорень у індустрії. Після відставки Філа Спенсера та Сари Бонд один із засновників бренду Xbox Шеймус Блеклі висловив припущення, що компанія готує ігровий напрямок до поступового закриття.

На думку "батька Xbox", основна увага корпорації тепер зосереджена на штучному інтелекті, який з часом може повністю поглинути ігровий бізнес, пише PCGamer.

Яке майбутнє чекає на Xbox після зміни лідерів?

Наприкінці лютого 2026 року ігровий світ сколихнула новина про звільнення ключових фігур – глави Microsoft Gaming Філа Спенсера та президента Xbox Сари Бонд.

Цікавий факт! Як стало відомо з матеріалу The Verge, оголошення про вихід на пенсію Філа Спенсера мало бути опубліковано 23 лютого, але через витік інформації воно з'явилося раніше, тому все виглядало дуже хаотично. Відставка ж Сари Бонд взагалі стала шоком для індустрії та працівників, оскільки саме вона повинна була замінити Спенсера.

Шеймус Блеклі, який свого часу розробляв оригінальну консоль та працював над такими іграми, як System Shock, вважає ці перестановки тривожним сигналом.

За його словами, гендиректор Microsoft Сатья Наделла інвестував колосальні ресурси та довіру в штучний інтелект, тому тепер компанія згортає діяльність у сферах, які не є частиною основного ШІ-бізнесу.

Блеклі порівняв нову очільницю Ашу Шарму з лікарем паліативної допомоги, чиє завдання – тихо та безболісно вивести бренд у небуття. У словах Наделли простежується переконання, що штучний інтелект врешті-решт поглине ігрову індустрію, як і все інше.



"Батько Xbox" Шеймус Блеклі / Фото Gatty Images

Чому Блеклі так вважає?

Раніше Аша Шарма працювала в компаніях Instacart та Meta, де займалася масштабуванням сервісів для мільярдів користувачів та розбудовою екосистем, пише GeekWire. Сатья Наделла наголосив, що її багатий досвід у створенні платформ та узгодженні бізнес-моделей буде вирішальним для виведення ігрового напрямку на новий етап росту, зазначає Gematsu.

Проте Блеклі зауважує, що для виконання таких завдань любов до ігор як до мистецтва не є обов'язковою. Він стверджує, що Microsoft трансформувалася в компанію, яка фокусується виключно на можливостях клієнтів у сфері ШІ, що прямо суперечить авторській моделі створення ігор.

Сама Аша Шарма оголосила, що її пріоритетом є відновлення відданості Xbox, починаючи з консолей, і пообіцяла не наповнювати екосистему низькоякісним контентом від штучного інтелекту.

Шеймус Блеклі поставився до цих слів скептично, зазначивши, що подібні обіцянки є стандартними для пресрелізів при найманні нових керівників, але реальність часто виявляється іншою.