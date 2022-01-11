У квітні минулого року ми розповідали про амбітний проєкт "Doomed: Demons of the Nether", над яким працює користувач з нікнеймом Sibogy. Щоправда, тоді він був готовий лише на 75%, а фінальний результат з'явився в мережі лише кілька днів тому.

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Варто розпочати з того, що автор проєкту "Doomed: Demons of the Nether" не просто відтворив мапу з DOOM у грі Minecraft. Напевно, його робота більше схожа на невелику відеогру, яку можна віднести до шутерів від першої особи.

У проєкті Sibogy є повноцінна сюжетна кампанія, яка складається з чотирьох унікальних рівнів та кат-сцен. Головний герой відзначив, що не займався копіюванням оригінальних мап, а тому його робота може сподобатися навіть тим геймерам, які грали у всі відеоігри серії.

Проєкт "Doomed: Demons of the Nether" / Фото з офіційного сайту

Зрозуміло, що подібна робота не могла обійтися й без класичних для DOOM монстрів та епічних битв з босами. Моддер зазначив, що для боротьби з ними в розпорядженні протагоніста буде вся характерна зброя. Також Sibogy додав різноманітні колекційні предмети та секретні кімнати. Розробник розповів, що орієнтувався на останні ігри серії, а тому геймплейно проєкт "Doomed: Demons of the Nether" більше схожий Doom (2016 рік) та Doom Eternal.

Відзначимо, що ентузіаст взявся за розробку цього проєкту ще весною 2020 року, тобто на всю роботу він витратив майже два роки. Також варто додати, що Sibogy вже виклав першу версію своєї "гри" у відкритий доступ, а тому всі охочі її можуть безплатно завантажити на офіційному сайті чи порталі Planet Minecraft.

Трейлер проєкту "Doomed: Demons of the Nether": відео