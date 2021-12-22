Напевно, всі шанувальники Call of Duty: Warzone та Vanguard знають, що зараз в цих іграх проходить святковий фестиваль. Розробники додали чимало нового тематичного контенту, а також одного міфологічного монстра, якого геймери одразу ж зненавиділи.

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Йдеться про вигадану антропоморфну істоту з іменем Крампус, яка є важливим персонажем у різдвяному фольклорі низки європейських країн. Він карає неслухняних дітей, а загалом є своєрідною протилежністю Святого Миколая. У двох вищезгаданих відеоіграх він також виступив антагоністом, щоправда, автори Call of Duty розширили спектр його можливостей.

У Vanguard цей монстр полює на геймерів, у яких найгірша статистика, а у Warzone він нападає на випадкових гравців. У межах одного матчу ця істота може атакувати неодноразово, а також вона без проблем повертається до гравців навіть після своєї смерті.

Атака Крампуса в грі Call of Duty: Vanguard: відео

Вбити Крампуса дуже непросто, бо розробники наділили його величезним запасом здоров'я. Атакувати він може в будь-який момент матчу, а загалом передбачити це неможливо. Також від нього дуже важко втекти. Річ у тім, що монстр просто зникає, а потім з'являється в потрібному йому місці (біля своєї цілі). Особливо Крампуса "відзначають" шанувальники королівської битви, яких він полюбляє атакувати наприкінці поєдинків.

Атака Крампуса в грі Call of Duty: Warzone: відео

Напевно, вже зрозуміло, що шанувальникам Call of Duty не дуже сподобався цей монстр. Саме тому вони почали активно скаржитися на нього в соцмережах. На думку більшості гравців, випадкові атаки Крампуса лише заважають нормально грати. А деякі фанати навіть додають, що це одна з найгірших ігрових механік, яка з'являлася в Call of Duty.

Варто відзначити, що цього разу розробники досить оперативно відреагували на критику гравців. Кілька годин тому вони написали, що зменшили запас його здоров'я, а також пообіцяли, що тепер Крампус не буде з'являтися після четвертого кола. Сподіваємося, що "нерфи" дійсно допоможуть, а цей монстр нарешті перестане тероризувати геймерів.

Наостанок відзначимо цікавий кліп з Крампусом, який виклав на Reddit користувач з нікнеймом TylerMaillet. Річ у тім, що в його поєдинку ця міфологічна істота змогла здолати чітера, який заважав грати іншим. Користувачі навіть пожартували, що цього разу Крампус точно покарав неслухняну дитину.

Кліп, яким поділився користувач TylerMaillet: відео