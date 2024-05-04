Одна з ключових механік Baldur's Gate 3 мала працювати зовсім інакше

Генеральний директор Larian Studios, що створили легендарну Baldur's Gate 3 – Свен Вінке, поділився історією про те, якою спершу мала бути одна з ключових механік гри.

Розробники Baldur's Gate 3 спершу планували кардинально інакші механіки смерті та відродження героїв у найкращій грі 2023 року.

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Попри колосальний успіх масштабної RPG та понад 10 мільйонів проданих копій, Larian Studios шокували спільноту новиною про те, що вони більше не працюватимуть над франшизою Baldur's Gate.

Тому, засмученим геймерам залишаються лишень розповіді Свена Вінке про усілякі цікавості, пов'язані з розробкою проєкту.

Так, зовсім нещодавно гендиректор студії розповів на подкасті Roundtable від видання PC Gamer про те, якою першочергово мала бути механіка смерті персонажа у грі.

Трейлер гри – дивитися відео

Виявилося, що розробники спочатку планували відправляти полеглих героїв у паралельний вимір.

Щоразу, коли ти помираєш, ти повинен був потрапити у "Fugue Plane", але решта твоєї групи все ще блукала в матеріальному світі, – сказав розробник.

Вінке розповів, що подорож у цей "загробний" світ планувалася як ідеальна можливість глибше познайомити гравців з багатою міфологією Baldur's Gate 3.

, у Dungeons and Dragons (на основі якої створено BG 3) "Fugue Plane" – це своєрідне чистилище, що з'єднує усі Царства смертних, де померлі душі чекають на вирок куди їх відправлять: до відповідних небес чи пекел.

Також ця деталь мала б прямий вплив на ігровий процес, адже, наприклад, такі класи як паладини чи клірики потенційно могли б звернутися до обраних ними божеств з проханням про реінкарнацію, тоді як злим персонажам у новому вимірі довелося б несолодко.

Окрім того, ті члени групи, які залишилися в матеріальному світі могли б відправитися в небезпечну рятувальну місію аби визволити полеглого побратима з лап смерті.

Через складність такого підходу та брак часу на розробку, Larian відмовилися від цієї амбітної ідеї ще на старті роботи, а воскресіння померлих супутників вирішили покласти на плечі Чахлика – місцевого Бога cмерті, який завжди знаходиться у таборі гравців.