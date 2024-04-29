Фанат The Sims 4 отримав суперрідкісне досягнення в грі під назвою "Legacy Leader".

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Досягнення в The Sims 4 працюють як спосіб скеровувати гравців до чого прагнути з їхніми Сімами, а серед шанувальників проєкту їх наявність є приводом пишатися собою.

У грі існує чимало різних типів "ачівок": від отримання найвищих рівнів у вибраній професії до рекордних заробітків тощо. З огляду на те, наскільки детально розробники продумали гру, чимало досягнень залишаються поза увагою більшості геймерів.

Наприклад, нещодавно користувач Reddit thetiniestlifeboat виявив щирий подив, коли розблокував ачівку "Legacy Leader" про існування якої навіть не знав.

Як виявилося, такий "титул" присуджується гравцям, які зіграли за 10 різних сімейств у одному світі, керуючи кожним протягом 10 поколінь або більше.

Виконання цього завдання вимагає неабиякої відданості грі та величезної кількості часу, тож не дивно, що чимало фанатів The Sims 4 навіть не знали про існування такого досягнення.

Щоправда, у коментарях ентузіасти гри зазначили, що існує ще більш унікальна ачівка – "Alphabet Legacy", яку дають тим, хто досягне 26-го покоління свого віртуального сімейства.