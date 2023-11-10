Менеджер Diablo 4 розповів, чому в гру не додали популярну функцію з Diablo 3

Відсутність небойових домашніх улюбленців у Diablo 4 розчарувала багатьох шанувальників франшизи. Генеральний менеджер гри Род Фергюссон нарешті розповів, чому цю функцію не додали в нову гру.

Домашні тварини в Diablo 3 виконували геніальну роль збору золота, що давало гравцям більше часу для знищення сил Палаючого Пекла.

Варте уваги Зведуть вас із розуму: 10 найскладніших відеоігор усіх часів

Чому в Diablo 4 не додали популярну функцію

Розробники навмисно намагалися уповільнити ігровий процес Diablo 4, щоб більше відповідати Diablo 2. Втім, багато шанувальників вважають, що відсутність цієї функції негативно впливає на ігровий досвід.

Коли ми починали, ми справді хотіли створити нову гру дуже автентичною, дуже обґрунтованою,

– розповів Род Фергюссон.

Коли в нього запитали про цю функцію, менеджер відповів: "ніколи не говоріть "ніколи". Фергюссон зазначив, що речі, які визначили Diablo 3, як-от великі крила та небойові домашні тварини, могли б знайти своє місце в темному готичному світі Diablo 4, який старанно створювала команда.

Ми відчуваємо бажання геймерів, і нам також було весело з ними. Нам подобаються міні-домашні тварини, ми також любимо створювати всі ці речі,

– запевнив Род Фергюссон.

Відсутність цієї функції він пояснив бажанням розробників відтворити оригінальний автентичний досвід перших ігор Diablo. Менеджер запевняє, що це не означає, що таку функцію додадуть у гру згодом, втім розробникам здавалося, що зробити це вже в першому сезоні гри буде занадто рано.