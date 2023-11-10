Менеджер Diablo 4 рассказал, почему в игру не добавили популярную функцию с Diablo 3

Отсутствие небоевых домашних любимцев в Diablo 4 разочаровало многих поклонников франшизы. Генеральный менеджер игры Род Фергюссон наконец-то рассказал, почему эту функцию не добавили в новую игру.

Домашние животные в Diablo 3 выполняли гениальную роль сбора золота, что давало игрокам больше времени для уничтожения сил Горящего Ада.

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Почему в Diablo 4 не добавили популярную функцию

Разработчики намеренно пытались замедлить игровой процесс Diablo 4, чтобы больше соответствовать Diablo 2. Впрочем, многие поклонники считают, что отсутствие этой функции оказывает негативное влияние на игровой опыт.

Когда мы начинали, мы действительно хотели создать новую игру очень аутентичной, очень обоснованной,

– рассказал Род Фергюссон.

Когда у него спросили об этой функции, менеджер ответил: "никогда не говорите "никогда". Фергюссон отметил, что вещи, определившие Diablo 3, такие как большие крылья и небоевые домашние животные, могли бы найти свое место в темном готическом мире Diablo 4, который усердно создавала команда.

Мы чувствуем желание геймеров, и нам тоже было весело с ними. Нам нравятся мини-домашние животные, мы также любим создавать все эти вещи,

– заверил Род Фергюссон.

Отсутствие этой функции он объяснил желанием разработчиков воспроизвести оригинальный подлинный опыт первых игр Diablo. Менеджер уверяет, что это не значит, что такую функцию добавят в игру впоследствии, впрочем, разработчикам казалось, что сделать это уже в первом сезоне игры будет слишком рано.