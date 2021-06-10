На початку цього року компанія CD Projekt RED стала жертвою хакерської атаки. Зловмисники отримали у "свої руки" цінну інформацію, яку одразу ж продали невідомому покупцю. Щоправда, минулого тижня вони чомусь вирішили опублікувати деякі дані у відкритому доступі.

Актуально У мережу потрапило геймплейне відео Cyberpunk 2077 версії 2013 року: якою могла бути гра

У мережі з'явилося чимало невідомої раніше інформації, а також вихідні коди майже всіх ігор цієї компанії. Зрозуміло, що знайшлося чимало бажаючих покопатися у "внутрішній кухні" розробників. Варто відзначити, що ентузіасти не підвели, бо за кілька днів вони знайшли чимало цікавої та кумедної інформації.

Напевно, неважко здогадатися, яка ж відеогра знову опинилася у центрі уваги. Звісно, це багатостраждальний проєкт з назвою Cyberpunk 2077. Спершу на платформі Reddit з'явилася цікава інформація про рівні цензури у цій відеогрі. Виявляється, що у Cyberpunk 2077 є окремий рівень цензури для геймерів з Китаю, який називається "Winnie the Pooh". Можливо, звучить це й дивно, але логіка тут є.

Річ у тім, що жителі цієї країни Вінні-Пухом жартівливо називали Сі Цзіньпіна (голова КНР). Місцева влада такого жарту не оцінила, тому й заборонила цього персонажа. А от розробникам Cyberpunk 2077, здається, цей жарт сподобався.

Також ентузіасти відкопали цікаву інформацію про автомобілі у Cyberpunk 2077. Річ у тім, що транспортні засоби у коді грі чомусь називаються "Mount". А в ігровій індустрії зазвичай так називають їздових тварин. Тому геймери припускають, що в основу цієї системи міг лягти код відеогри The Witcher 3: Wild Hunt. З цікавого ще можна відзначити, що у вихідному коді Cyberpunk 2077 є чимала кількість нецензурних слів.

Наостанок варто відзначити, що ці дані з'явилися у мережі лише нещодавно. Напевно, найближчим часом нам потрібно чекати на нові та неочікувані відкриття.

Добірка багів від розробників Cyberpunk 2077 – відео