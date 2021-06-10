Вінні-Пух та неправильні коні: у мережі з'явився вихідний код відеогри Cyberpunk 2077

У мережі продовжують з'являтися "зливи" інформації про роботу CD Projekt RED. Цього разу користувачі вже традиційно обговорюють багатостраждальну гру Cyberpunk 2077.

На початку цього року компанія CD Projekt RED стала жертвою хакерської атаки. Зловмисники отримали у "свої руки" цінну інформацію, яку одразу ж продали невідомому покупцю. Щоправда, минулого тижня вони чомусь вирішили опублікувати деякі дані у відкритому доступі.

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У мережі з'явилося чимало невідомої раніше інформації, а також вихідні коди майже всіх ігор цієї компанії. Зрозуміло, що знайшлося чимало бажаючих покопатися у "внутрішній кухні" розробників. Варто відзначити, що ентузіасти не підвели, бо за кілька днів вони знайшли чимало цікавої та кумедної інформації.

Напевно, неважко здогадатися, яка ж відеогра знову опинилася у центрі уваги. Звісно, це багатостраждальний проєкт з назвою Cyberpunk 2077. Спершу на платформі Reddit з'явилася цікава інформація про рівні цензури у цій відеогрі. Виявляється, що у Cyberpunk 2077 є окремий рівень цензури для геймерів з Китаю, який називається "Winnie the Pooh". Можливо, звучить це й дивно, але логіка тут є.

Річ у тім, що жителі цієї країни Вінні-Пухом жартівливо називали Сі Цзіньпіна (голова КНР). Місцева влада такого жарту не оцінила, тому й заборонила цього персонажа. А от розробникам Cyberpunk 2077, здається, цей жарт сподобався.

Також ентузіасти відкопали цікаву інформацію про автомобілі у Cyberpunk 2077. Річ у тім, що транспортні засоби у коді грі чомусь називаються "Mount". А в ігровій індустрії зазвичай так називають їздових тварин. Тому геймери припускають, що в основу цієї системи міг лягти код відеогри The Witcher 3: Wild Hunt. З цікавого ще можна відзначити, що у вихідному коді Cyberpunk 2077 є чимала кількість нецензурних слів.

Наостанок варто відзначити, що ці дані з'явилися у мережі лише нещодавно. Напевно, найближчим часом нам потрібно чекати на нові та неочікувані відкриття.

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