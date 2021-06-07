Пилова буря та різноманітна техніка: у мережу "злили" скриншоти Battlefield 6 – фото

Один користувач платформи Reddit опублікував кілька скриншотів з відеогри Battlefield 6. Правдивість цих кадрів вже встиг підтвердити відомий інсайдер Том Хендерсон.

Напевно, всі шанувальники шутерів з нетерпінням чекають на презентацію відеогри Battlefield 6, яка має відбутися вже найближчим часом. Студія DICE також готується до цієї події, а кілька днів тому навіть проводила закрите тестування гри. Щоправда, без "зливів" цього разу також не обійшлося.

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Варто нагадати, що спершу у мережу "злили" трейлер відеогри, але у дуже жахливій якості. А цього разу у мережу потрапили вже геймплейні кадри, а їхню правдивість підтвердив відомий інсайдер Том Хендерсон. Також на одному зі скриншотів користувачі помітили геймера Floppy_Ragdoll. А це нікнейм Люка Метьюса – співробітника студії DICE.

Спершу ці фото з'явилися на Reddit, але адміністрація платформи вже встигла видалити цей пост. Щоправда, вони вже встигли розлетітися мережею. Дуже ймовірно, що це скриншоти з пре-альфа версії Battlefield 6, а на них можна побачити кадри з багатокористувацького режиму. Якісними ці фото важко назвати, але цікаву інформацію знайти все-таки можна.

Наприклад, один з матчів проходив у місті, на яке налетіла пилова буря. Здається, погодні умови у цій частині будуть істотно впливати на геймплей. Також на цих кадрах можна побачити новітню техніку, яка з'являлася й у "злитому" трейлері. Загалом можна ознайомитися з інтерфейсом у грі, розташуванням деяких елементів, а також оцінити масштаби мапи.

Наостанок варто нагадати, що повноцінна презентація Battlefield 6 запланована на 9 червня. А реліз нової частини у цій дуже популярній серії має відбутися вже до кінця цього року.

"Злиті" кадри із закритого тестування Battlefield 6 / Фото Reddit sendbobandvagenepic