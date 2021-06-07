Наверное, все поклонники шутеров с нетерпением ждут презентацию видеоигры Battlefield 6, которая должна состояться в ближайшее время. Студия DICE также готовится к этому событию, а несколько дней назад даже проводила закрытое тестирование игры. Правда, без "сливов" на этот раз также не обошлось.

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Стоит напомнить, что сначала в сеть "слили" трейлер видеоигры, но в очень ужасном качестве. А на этот раз в сеть попали уже геймплейные кадры, а их правдивость подтвердил известный инсайдер Том Хендерсон. Также на одном из скриншотов пользователи заметили геймера Floppy_Ragdoll. А это никнейм Люка Мэтьюса – сотрудника студии DICE.

Сначала эти фото появились на Reddit, но администрация платформы уже успела удалить этот пост. Правда, они уже успели разлететься сетью. Очень вероятно, что это скриншоты с пре-альфа версии Battlefield 6, а на них можно увидеть кадры с многопользовательского режима. Качественными эти фото трудно назвать, но интересную информацию найти все-таки можно.

Например, один из матчей проходил в городе, на который налетела пылевая буря. Кажется, погодные условия в этой части будут существенно влиять на геймплей. Также на этих кадрах можно увидеть новейшую технику, которая появлялась и в "слитом" трейлере. В общем можно ознакомиться с интерфейсом в игре, расположением некоторых элементов, а также оценить масштабы карты.

Напоследок стоит напомнить, что полноценная презентация Battlefield 6 запланирована на 9 июня. А релиз новой части в этой очень популярной серии должен состояться уже до конца этого года.

"Слитые" кадры с закрытого тестирования Battlefield 6 / Фото Reddit sendbobandvagenepic