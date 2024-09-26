Одне з найвдаліших шоу від американського телеканалу NBC отримає власну відеогру під назвою The Office World.

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Dunder Mifflin – тепер у VR

У період з 2005 по 2013 рік, Офіс був одним з найпопулярніших телесеріалів у світі, а усі його дев'ять сезонів давно стали класикою жанру ситкомів.

Тепер багатомільйонна армія шанувальників зможе по-новому поглянути на улюблений проєкт.

The Office World дасть шанувальникам абсолютно новий спосіб відчути серіал через інтерактивні можливості віртуальної реальності,

– обіцяє Сара Малкін, директор Metaverse Entertainment у Meta.

Нова VR гра, натхненна культовим шоу, запропонує гравцям стати працівниками відомої компанії Дандер Міффлін.

У The Office World геймери отримають власний стіл у знайомому офісі та гратимуть в різні мініігри, натхненні пам'ятними сценами з шоу, наприклад "Kevin's Chilli".

Гравці також зароблятимуть внутрішньоігрову валюту – "Schrute Bucks", яку можна буде потратити на прикраси для свого робочого місця.

Скриншот з гри / Фото NBC / Meta

The Office World буде запущено на віртуальній платформі Meta Horizon 10 жовтня 2024 року.