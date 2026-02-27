Metacritic видалив огляди Resident Evil Requiem через використання штучного інтелекту

Агрегатор Metacritic вилучив рецензії видання Videogamer на гру Resident Evil Requiem. Причиною стало використання штучного інтелекту для написання текстів замість живих авторів. Користувачі помітили неприродний стиль публікацій, а перевірка адміністрації підтвердила, що контент не належить людині.

Це стало наслідком зміни власників порталу та звільнення професійної редакційної команди, пояснює 24 Канал.

Нещодавно Resident Evil Requiem отримала оцінку 9 з 10 від оглядача Videogamer Браяна Мерріголда. Хоча рецензія спочатку потрапила до загального рейтингу на Metacritic, читачі швидко помітили підозрілі деталі.

Чому огляд видалили?

Текст видавався створеним нейромережею, а сам автор, якого позиціювали як досвідченого аналітика у сфері азартних ігор та спортивних ставок, виявився вигаданим персонажем з ШІ-аватаром.

Співзасновник Metacritic Марк Дойл у коментарі Kotaku підтвердив видалення цього та кількох інших матеріалів від Videogamer за 2026 рік.

Спеціальна перевірка довела, що ці тексти не були написані людьми. Ситуація загострилася після того, як новим власником порталу стало рекламне агентство Clickout, що працює в індустрії онлайн-казино.

Що відбулося у Videogamer?

Минулого тижня з Videogamer звільнили останніх справжніх журналістів, після чого сайт почав масово публікувати новини та огляди, створені алгоритмами. Профілі колишніх авторів замінили на підроблені акаунти згенерованих осіб.

Процес впровадження ШІ розпочався ще восени 2025 року з розділу про азартні ігри, а тепер повністю поглинув ігрову тематику ресурсу. Обкладинки до оглядів також мають ознаки машинної генерації.

Нагадаємо, що нова частина культового горору Resident Evil Requiem від Capcom, виходить вже сьогодні – 27 лютого 2026 року на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows і Nintendo Switch 2.

Усі, хто вже придбав гру – могли попередньо завантажувати її напередодні. Точний час доступності гри залежить від вашого часового поясу.