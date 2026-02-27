Metacritic удалил обзоры Resident Evil Requiem из-за использования искусственного интеллекта

Агрегатор Metacritic удалил рецензии издания Videogamer на игру Resident Evil Requiem. Причиной стало использование искусственного интеллекта для написания текстов вместо живых авторов. Пользователи заметили неестественный стиль публикаций, а проверка администрации подтвердила, что контент не принадлежит человеку.

Это стало следствием смены владельцев портала и увольнения профессиональной редакционной команды, объясняет 24 Канал.

Недавно Resident Evil Requiem получила оценку 9 из 10 от обозревателя Videogamer Брайана Мерриголда. Хотя рецензия изначально попала в общий рейтинг на Metacritic, читатели быстро заметили подозрительные детали.

Почему обзор удалили?

Текст выдавался созданным нейросетью, а сам автор, которого позиционировали как опытного аналитика в сфере азартных игр и спортивных ставок, оказался вымышленным персонажем с ИИ-аватаром.

Соучредитель Metacritic Марк Дойл в комментарии Kotaku подтвердил удаление этого и нескольких других материалов от Videogamer за 2026 год.

Специальная проверка доказала, что эти тексты не были написаны людьми. Ситуация обострилась после того, как новым владельцем портала стало рекламное агентство Clickout, работающее в индустрии онлайн-казино.

Что произошло в Videogamer?

На прошлой неделе из Videogamer уволили последних настоящих журналистов, после чего сайт начал массово публиковать новости и обзоры, созданные алгоритмами. Профили бывших авторов заменили на поддельные аккаунты сгенерированных лиц.

Процесс внедрения ИИ начался еще осенью 2025 года с раздела об азартных играх, а теперь полностью поглотил игровую тематику ресурса. Обложки к обзорам также имеют признаки машинной генерации.

Напомним, что новая часть культового хоррора Resident Evil Requiem от Capcom, выходит уже сегодня – 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows и Nintendo Switch 2.

Все, кто уже приобрел игру – могли предварительно загружать ее накануне. Точное время доступности игры зависит от вашего часового пояса.