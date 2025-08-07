Реліз гри Metal Eden, який спочатку планувався на 6 травня, перенесли. Тепер видавництво Deep Silver та студія Reikon Games повідомили, що проєкт вийде 2 вересня 2025 року для ПК, про що зазначається в Steam. Також гра з'явиться на PlayStation 5 та Xbox Series X|S, інформує 24 Канал.

Разом з анонсом дати виходу розробники показали новий сюжетний трейлер.

Трейлер Metal Eden – дивіться відео:

Автори називають це відео першим поглядом на "емоційне ядро" гри. У ролику показано світ на межі, де спогади стають зброєю, а речі не є такими, якими здаються, на перший погляд.

Про що буде Metal Eden?

Події Metal Eden розгортаються в далекому майбутньому, у величезному орбітальному місті Мьобіус. Його кібернетичні мешканці ведуть війну за "ядра" – оцифровані залишки людських душ.

Гравцям належить взяти на себе роль бойового андроїда, на ім'я Аска. У разі "смерті" її свідомість переноситься в аналогічне нове тіло. Головна мета – кинути виклик інженерам, які керують містом, і розкрити таємниці проєкту "Едем".

Розробники обіцяють динамічні бої, широкий арсенал та систему прокачування навичок. Однією з особливостей стане здатність героїні згортатися в кулю для тарана ворогів. Для всіх платформ вже доступна демоверсія гри.

А тим часом інша польська студія – Techland – продемонструвала новий трейлер Dying Light: The Beast, заявивши, що це буде найжорстокіша гра серії. Команда збільшила видовищних добивань, використовуючи фотограмметрію для реалістичного зображення.