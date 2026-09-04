Страшно похмуро та дуже красиво – Metro 2039 отримала дату релізу та вразила графікою на PS5 Pro

Українська студія 4A Games офіційно оголосила довгоочікувану дату виходу постапокаліптичного шутера Metro 2039, представивши відео ігрового процесу з консолі PS5 Pro.

Нова частина культової франшизи з'явиться уже на початку 2027 року, а свіжий трихвилинний геймплейний трейлер дає зануритися в похмуру атмосферу гри, повідомляє 24 Канал.

Похмурі нетрі та точна дата виходу

Розробники розкрили головну інтригу наприкінці видовищного трейлера, який показали під час вересневої презентації Sony State of Play.

Свіжий ігровий процес записали безпосередньо на новій консолі PlayStation 5 Pro. Ролик тривалістю близько трьох хвилин показує, як головний герой пробирається крізь напівзруйнований багатоквартирний будинок. Там він стикається із ворожими солдатами та вправно нейтралізує їх за допомогою модифікованої штурмової гвинтівки та знайденого дробовика.

4A Games зберегли реалістичний стиль та приземлену атмосферу виживання, притаманні попереднім частинам франшизи, але суттєво покращили систему освітлення та деталізацію текстур завдяки власному рушію 4A Engine.

Трейлер гри: дивіться відео

Metro 2039 надійде у продаж 4 лютого 2027 року для консолей Xbox Series X|S, PlayStation 5 та ПК. Гра з'явиться практично день у день через вісім років після релізу попередньої частини серії – Metro Exodus, що вийшла у 2019 році.

Одночасно з шутером від українських розробників відбудеться реліз таких потужних конкурентів, як Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Persona 4 Revival та Fable тому боротьба за увагу аудиторії буде вкрай напруженою.